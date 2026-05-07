Call of Duty celebra el día de la madre con el arma más poderosa de las mamás latinoamericanas: la chancla

Mayo es el mes de las madres y los videojuegos, tan oportunistas como siempre, tienen varios eventos temáticos aprovechando la ocasión. Uno de ellos es Call of Duty: Mobile, que celebrará el día de la madre con​ un evento especial que agrega elemento icónico de la cultura latina: el arma que todos temíamos ver en manos de nuestras madres cuando éramos pequeños.

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Entre el viernes 8 y el domingo 31 de mayo de 2026 podremos participar en el evento “Madre solo hay una” para conseguir una poderosa arma llamada “La Voladora”: una chancla (en realidad un Hacha de Combate con forma de chancla).

Para conseguir esta curiosa arma tan de mamá colombiana (o mexicana, o peruana, o venezolana, o…) tenemos que buscar el evento ‘’Madre solo hay una’ en la sección Eventos Especiales de la pestaña Eventos y completar múltiples veces las siguientes misiones:

Misión 1: Jugar 1 partida en cualquier modo de juego (8 puntos)

Misión 2: Eliminar 10 operadores en MP, BR o DMZ (10 puntos)

Cuando consigamos 220 puntos podremos reclamar La Voladora y acabar con nuestros enemigos a chanclazos. Como parte de este evento de día de la madre en Call of Duty: Mobile no solo podemos conseguir la chancla, sino también los siguientes objetos cosméticos:

Avatar ‘ Amor de Madre ‘

‘ Tarjeta de Visita ‘ Amor de Madre ‘

‘ Marco ‘ Amor de Madre ‘

‘ ‘ Spray ‘Justo en el Blanco’

Amuleto: ‘Chancla Encantadora‘

La verdad es que, para bien o para mal, las madres modernas han dejado de usar esta técnica disciplinaria con sus hijos, pero los milennials más viejos y los miembros de la generación x vamos a cargar el trauma de la chancla por todas nuestras vidas.

Call of Duty: Mobile es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.