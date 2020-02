Call of Duty: ¿cuál será la fecha de lanzamiento del modo ‘Battle Royale’?

La semana pasada hubo múltiples filtraciones relacionadas con el rumoreado modo ‘Battle Royale’ que llegará a Call of Duty: Modern Warfare (2019). Además de una imagen promocional, que dio a conocer que esta modalidad se llamará ‘Warzone’, se revelaron varias imágenes de los supuestos menús del modo. De ser verídicas, este ‘Battle Royale’ se distinguirá de otros del género por sus amplias opciones de personalización de armamento.

Sin embargo, hoy ha habido nuevas filtraciones. En esta ocasión, estas giran alrededor de la posible fecha de lanzamiento y otros datos relacionados con la distribución del modo.

Según fuentes cercanas de VGC.com, Warzone podría lanzarse a principios de marzo. Ya que las actualizaciones de Modern Warfare (2019) generalmente se aplican los martes, el medio señala que la modalidad podría llegar el 10 de marzo. Sin embargo, esto no es definitivo.

Más importante, VGC.com reporta que el modo Warzone será completamente gratuito para usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC. En otras palabras, no habrá necesidad de comprar Modern Warfare (2019) para disfrutarlo. La idea es que esta modalidad atraiga a nuevos jugadores y los mantenga por medio de constantes actualizaciones gratuitas.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. De no haber leído nuestra reseña, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: VGC.com