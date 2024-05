Call of Duty: las 10 colaboraciones más absurdas que han tenido estos juegos

Los ‘crossovers’ se tomaron el mundo de los videojuegos. Desde hace algunos años se volvió increíblemente común ver en un solo título a personajes de múltiples juegos, películas, cómic, anime e incluso series de televisión. Aunque no fueron los primeros, Smash Bros. y Fortnite abrieron las puertas a esta tendencia que se volvió tan popular que hasta los juegos de Call of Duty reciben a cada vez más personajes de franquicia que no tienen nada que ver con el combate militar, prestándose a colaboraciones realmente absurdas.

¿Por qué estas colaboraciones no funcionan bien en Call of Duty?

Fortnite creó un universo variado y colorido en el que la presencia de cualquier tipo de personaje, sin importar su estilo o de dónde venga, encaja con su mundo. Incluso encontró la forma de explicar sus colaboraciones en su ‘lore’. Pero eso no ocurre en los juegos de acción bélica de Activision. Aunque todos los personajes sigan siendo gráficamente realistas, cada vez hay más diseños que se ven ridículos en su ambientación militar seria, incluyendo soldados con cabeza de gato, abominaciones tecnológicas y monstruos.

Pero nada desentona tanto en Call of Duty como las colaboraciones que han tenido sus juegos en los últimos años. Aunque algunos de ellos encajan de alguna forma con la ambientación —el Juez Dredd y Lara Croft no se ve tan extraños repartiendo bala en las ruinas de una urbe soviética— hay otras que dan pena ajena. Todavía no entendemos por qué los robots gigantes de Gundam van a aparecer en la temporada 4 del juego.

El problema de Call of Duty —que honestamente no tendría por qué ser un problema— es que se ha mantenido fiel a su estética militar realista o al menos semi-realista, la cual solo rompe en eventos especiales o para su modo zombis. De hecho, estas colaboraciones funcionan es cuando deja su seriedad de lado y acepta lo absurdo que es todo.

Como ejemplo tenemos el evento ‘Operation Monarch’ realizado en 2022 como parte de la colaboración con Godzilla vs Kong. Este puso a los dos ‘titanes en ‘kaiju’ en el campo de combate agregando situaciones interesantes a las partidas.

No solo eso, sino que las ‘skins’ de los personajes no eran Kong, Godzilla ni Mechagodzilla, sino atuendos de operador inspirados en ellos con un toque militar. Eso hizo que encajaran mucho mejor con el ambiente del juego…

OK. La máscara de gorila es demasiado exagerada. Pero pudo ser peor.

En nuestra siempre humilde opinión, estas son las 10 colaboraciones más absurdas que hemos visto en los juegos de Call of Duty.

10. Nicki Minaj

Hay varias personas reales convertidas en personajes de Call of Duty: el basquetbolista Kevin Durant, los raperos Snoop Dogg y 21 Savage, y ‘streamers’ como Nickmercs (aunque esté último fue removido tras hacer comentarios homofóbicos). Pero ninguno de ellos desentonó tanto en Call of Duty como Nicki Minaj.

Esto no tiene absolutamente nada que ver con qué sea mujer, sino con el estilo que tiene su ‘skin’ en el juego. La vistosidad de sus trajes resulta ridícula en en ‘shooter’ militar. La Barbz es más que bienvenida en CoD, pero la hemos visto con trajes que hubieran tenido más sentido aquí.

9. Alucard, de Hellsing

La primera de las colaboración de Call of Duty con un ‘manga’ y ‘anime’ de esta lista realmente nos desconcertó. ¿Qué hace el vampiro más poderoso del mundo, un ser capaz de convertirse en la misma oscuridad, participando en un tiroteo en medio de una isla del pacífico?

Por si fuera poco, su ancho sombrero y gabardina roja no podían lucir más fuera de lugar en el campo de batalla. Su rostro también es demasiado diferente al estilo de los demás operadores del juego.

8. Destructor, de Tortugas Ninja

Hay operadores asiáticos originales de Call of Duty que tienen algo de estilo ninja o samurái en sus atuendos que pecan de exagerados, pero ni siquiera ellos resultan tan fuera de lugar como nuestro querido ‘Shredder’.

Su exagerado casco resalta demasiado, pero al menos fue este el personaje de TMNT que incluyeron y no a las tortugas. Ya es suficientemente absurdo ver a Leonardo, Rafael, Donatello y Michaelangelo corriendo con armas de fuego caricaturizadas en Fortnite, si estuvieran aquí no podríamos resistirlo.

7. Ghostface, de Scream

Esta fue una de las primeras colaboraciones de la saga Call of Duty con otra franquicia y la que abrió esta caja de pandora.

Imaginen que son soldados en un campo de batalla y de la nada sale un imbécil disfrazado como la muerte, disparando una escopeta y probablemente gritando «Wazzuuuuuuup». ¿Qué tanto se ha degenerado al una vez honorable negocio de la guerra?

6. Titan Acorazado, de Shingeki No Kyojin

Hay una ‘skin’ de Levi de Shingeki No Kyojin en Call of Duty que levantó críticas por lo poco que se parecía al personaje del ‘anime’ y ‘manga’. Pero al menos se ve «natural» en el juego y su uniforme ya cuenta con un estilo militar. Por otro lado…

¿Cómo justificamos que el Titan Acorazado se hizo pequeño y tomó un arma de fuego para luchar en Rebirth Island?

5. Skeletor, de Amos del Universo

Skeletor es un personaje muy querido de la infancia de muchos millennials y GenX que hoy juegan Call of Duty, así que es comprensible que hayan querido meterlo en el juego… pero no podía resultar más absurdo.

Ya hay suficientes personajes con máscaras de calaveras en Call of Duty como para pensar que el archienemigo de He-Man no va a sentirse fuera de su elemento, pero su diseño es demasiado «campy» para este juego. Su personalidad también.

4. Lilith, de Diablo IV

Sabemos que Activision quiere alardear que tiene sus garras sobre Blizzard, pero poner a la madre de los demonios en un juego militar no es la mejor forma de hacerlo.

Lilith es probablemente el personaje con el estilo «menos militar» posible. Además, verla con un arma de fuego en las manos, de alguna forma, la hace ver menos imponente.

3. Lionel Messi

Ya hablamos de otras personas reales que aparecen en Call of Duty, pero ellos son estadounidenses y raperos que de alguna forma —a veces problemática— asociamos con las armas. ¿Qué carajos hace un futbolista latinoamericano ahí?

Messi no es el único futbolista que tuvo una ‘skin’ en el juego (específicamente en Call of Duty: Mobile), pero entre ellos es el que más desentona. Pobre pulga.

2. Cheech y Chong

¿Qué tan viejos somos los jugadores de Call of Duty? ¡El dúo cómico formado por Cheech Marin y Tommy Chong alcanzaron el ápice de su popularidad en los años 70s! Pero que sean «viejos» no es la razón por la que están en esta lista.

Cheech y Chong son hippies pacifistas amantes de la hierba. Verlos con armas de fuego en sus manos simplemente está mal. Es inaceptable.

1. Frank, de Donnie Darko

¿Por qué tienes ese estúpido disfraz de conejo?

En la película de culto Donnie Darko, Frank representa la inevitabilidad del destino y el miedo que sentimos al dirigirnos hacia una tragedia que conocemos pero no que podemos evitar. Más allá de eso, sirve como vehículo para elementos de ciencia ficción como el viaje metafísico en el tiempo.

Por supuesto, el mejor uso de este personaje es ponerlo a disparar con un rifle de francotirador.

Para ustedes, ¿Cuáles son las mejores y las peores colaboraciones o ‘crossovers’ que ha tenido Call of Duty en su historia? esperamos sus comentarios.