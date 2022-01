Así es ‘El robo’ (Heist), la temporada 1 de Call of Duty: Mobile en 2022

Año nuevo, conteo de temporadas nuevo. Call of Duty: Mobile le da la bienvenida a 2022 con una nueva temporada 1 llamada ‘El robo’ (Heist) y vamos a conocer cuáles son las nuevas armas, nuevos mapas, modos de juegos, pase de temporada y sorpresas que traerá.

Tengan en cuenta que los nombres en español de algunos elementos no han sido confirmados, por lo que usaremos los nombres en inglés. Si buscan los cosméticos inspirados en Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), deben buscarlos en CoD: Warzone y Vanguard.

¿Cuál es la fecha de inicio de la temporada 1 de Call of Duty: Mobile ‘El robo’ (Heist)?

Podremos comenzar a jugar su contenido el miércoles 19 de enero de 2022 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Nuevos mapas

Hacienda: el primero de los nuevos mapas de la temporada 1 de Call of Duty: Mobile ‘El robo’ (Heist) es un viejo conocido de Black Ops 4. Está ubicado en la casa de campo de un criminal en españa.

El tempo de Nuketown: esta nueva versión de uno de los mapas más conocidos de CoD tendrá un estilo chino para celebrar el año nuevo lunar.

Nuevo modo multijugador: Sobre Rojo

Este nuevo modo de juego llegará a la temporada 1 ‘El robo’ (Heist) de Call of Duty: Mobile a finales de enero.

Se trata de un modo inspirado en «muerte confirmada» de 10 contra 10. en lugar de placas, debemos recoger sobres rojos inspirados en el año nuevo chino. Al conseguir suficientes sobres podremos ganar recompensas como créditos y cosméticos.

Otras novedades de la temporada 1 de Call of Duty: Mobile ‘El robo’ (Heist)

Decoraciones del año nuevo chino en mapas como ‘Isolated’ y ‘Blackout’.

Minijuego de ‘snowboard’ en ‘Isolated’.

Minijuego de disparar a los globos cerca a la represa en ‘Blackout’.

Nuevo evento – Deseo de invierno (Winter Wish) : elige tu recompensa favorita entre un grupo de objetos y completa misiones para conseguir las monedas con las que se pueden desbloquear (uno Epico, tres Raros y tres Poco comunes).

: elige tu recompensa favorita entre un grupo de objetos y completa misiones para conseguir las monedas con las que se pueden desbloquear (uno Epico, tres Raros y tres Poco comunes). Nuevas armas y planos Kilo 141 — Demonsong PPSh-41 — Emberwing AS VAL — Steel Fusion QXR — Fossil Fire



Apariencias para operadores Dame — Shot Caller Ether — Getaway Driver Cassius — Nightcrawler



Nuevos retos de temporada.

Pase de batalla

Enn el pase de batalla gratis encontraremos, entre camuflajes, planos de armas y el sensor de latidos de corazón:

Objeto táctico ‘Storm Ball’ (nivel 14)

SMG PPSh-41 (nivel 21)

Por su parte, en el pase de pago encontraremos operadores con apariencias especiales como Makarov — Kingfish, Yuri — Bratok, Iskra — Whitechapel y Ajax — Bouncer. También encontraremos armas como Rytec AMR — Master Plan, Man-O-War —Sterling Ace, PKM — Gilded Lion y más.

Fuente: sitio web oficial de CoD