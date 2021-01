Call of Duty: Mobile estrena New Order, la temporada 1 de 2021

Se tardaron algunas unas semanas, pero las novedades de 2021 para Call of Duty: Mobile ya están aquí gracias a New Order, la nueva temporada 1 de contenido para este popular juego.

Todo comenzará el 26 de enero de 2021 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia). En ese momento llegará el nuevo Pase de Batalla New Order a Call of Duty: Mobile. Este tendrá 50 niveles de recompensas gratis y otras que requieren el pago del pase completo. Entre estas se encuentran nuevas armas, personajes, colgantes y más.

En la versión gratuita del Pase de Batalla vamos a encontrar un nuevo rifle de asalto llamado FR. 556, la habilidad Gravity Vortex Gun, nuevas versiones de la granada cegadora, la granada de concusión y muchos créditos.

Pero, como cabe esperar, las mejores recompensas se encuentran en la versión de pago del pase. Lo más llamativo son los aspectos ‘cyberpunk‘ para varios personajes. También podremos expandir nuestro arsenal con planos para nuevas armas de apariencia futurista.

Nueva arma: SKS

A mediados de febrero llegará una nueva arma llamada SKS a la temporada 1 de Call of Duty: Mobile. Este será un rifle de francotirador que solo se podrá adquirir mediante el reto «Battle Royale Bluff».

Nuevo Mapa: Reclaim

La temporada 1 también llega con Reclaim, un nuevo mapa para Call of Duty: Mobile que se desarrollará en un centro comercial abandonado.

Nuevos modos de juego

Primero estará 3v3 Gunfight. Como su nombre lo indica, es el mismo modo Gunfight que conocemos y amamos, pero para grupos de tres personas. También tendremos Attack of the Undead, un modo para 20 jugadores en el que tenemos que enfrentar la horda de zombis. El ‘Battle Royale’ también tendrá una variación llamada Blitz para 40 jugadores y en la que no tomará más de 10 minutos llegar a la fase final.

Más adelante llegará a New Order de Call of Duty: Mobile el evento Fight for Humanity. Elegiremos una facción —Atlas o Cordis— para comenzar una lucha por controlar los 15 territorios del mapa.

Fuente: blog oficial de Call of Duty