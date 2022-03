Los jugadores de Warzone y Vanguard ya están disfrutando del nuevo contenido de la mitad de la temporada 2, pero los usuarios de Call of Duty: Mobile no se quedan atrás gracias a ‘Radical Raid’, una temporada 3 con un estilo muy retro que trae nuevos modos de juego y a Snoop Dogg como invitado especial.

Antes que nada, demos una mirada a un nuevo tráiler amenizado con Physical, de Dua Lipa.

¿Cuál es la fecha de inicio de Radical Raid, la temporada 3 de Call of Duty: Mobile?

Comenzará el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Pase de Batalla de la temporada 3 de Call of Duty: Mobile

Estas son algunas de las recompensas destacadas que podremos conseguir subiendo de nivel en el Pase de Batalla de la temporada:

Pase de batalla gratis

Nivel 14: Habilidad de operador ‘Reactor Core’ – causa daño de radiación persistente .

– causa daño de radiación persistente . Nivel 21: Subametralladora MAC-10

Nivel 50: Tarjeta de llamada ‘Exportación cultural’

Pase de batalla de pago

Atuendo de operador Clownpin para Gunzo

Atuendo de operador Glam para Park

Atuendo Chrome Dome para American Bulldog

Plano de arma HBRa3 — Jaguar 3000

Plano de arma MAC-10 — Banana Blaster

Plano de arma Kilo 141 — Hair Metal

Mapa ‘Miami Strike’

Esta versión más pequeña del mapa Miami fue introducida originalmente en Call of Duty: Black Ops Cold War. Además de los cambios estéticos estilo retro, el campo de batalla es más cerrado para permitir enfrentamientos cercanos con muchas opciones de cobertura.

Cambios al Campo de entrenamiento

A partir de la temporada 3 ‘podremos personalizar aún más el campo de entrenamiento de Call of Duty: Mobile. Podemos poner soldados enemigos con la velocidad, distancia, interacciones y dirección que queramos. También podemos conocer datos como el promedio de tiros exitosos, daño, tiempo de destrucción y más. Por último, podemos probar diferentes armas cambiándolas directamente desde la interfaz.

Nuevos desafíos de temporada

BR Heat challenge (mediados de abril): Rifle Swordfish (épico) – Dios mecánico

Arms Only challenge (comienzos de abril): aditamento para el rifle AK-49

También podemos ganar planos de armas, aspectos para operadores y hasta 30.000 XP para el pase de batalla.

Nuevo evento temático: ‘la elección de un soldado’

Vamos a conseguir ‘tokens’ especiales hablando completando tareas para Raul Menendez. Estas pueden ser intercambiadas por diferentes recompensas entre las que se destacan las siguientes:

Subametralladora Fennec (épica)

Atuendo para Raul Menendez — Moda Safari

Nuevo evento de huevos de pascua

Al jugar el modo ‘Battle Royale’ encontraremos huevos de pascua que podemos destruir para obtener puntos. Podemos visitar la máquina dispensadora del evento para intercambiarlos por recompensas y visitar al mismísimo conejo de pascua para revivir a un compañero de equipo.

Si completamos el desafío «soy el hombre de los huevos» podremos conseguir el atuendo ‘Fresh’ para Battery y camuflajes para armas.

La cacería de huevos de pascua también llega a los modos multijugador, en la que podemos transformarnos para emboscar a los enemigos y ganar camuflajes para armas

Arctic .50 — Fresh

MW11 — Fresh

Granada de humo — Groove Lens.

Snoop Dogg también llega a ‘Radical Raid’, la temporada 3 de Call of Duty: Mobile

El cantante de Drop it like it’s hot no solo va a aparecer en Vanguard y Warzone. Snoop Dogg aparecerá en la tienda de Call of Duty: Mobile con su propio aspecto y plano de arma Equalize (SMG RUS-79U).

Durante la temporada, la tienda también recibirá los siguientes operadores:

Scylla — Light Runner con AK-47 mítica

Spectre — Leveled HVK-30 legendaria

Portnova — Instructora de aeróbicos con AK117 legendaria

Artery — Jammer con una MAC-10

Kui Ji (nuevo operador) con una Rytec AMR

Fuente: sitio web oficial de la franquicia