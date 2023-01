El año del conejo y la estética oriental llegan a los tiroteos en nuestro teléfono celular. Call of Duty: Mobile ha reiniciado su conteo de temporadas y eso nos trae a una nueva temporada 1 apropiadamente llamada ‘Renacer’ que celebrará el año nuevo chino del conejo con nuevas armas, un nuevo pase de batalla, un nuevo modo de juego y más.

¿Cuándo empieza la temporada 1 de 2023 ‘Renacer’ en Call of Duty: Mobile?

El nuevo contenido aparecerá en el juego desde el miércoles 18 de enero de 2023 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Modos de juego

Durante esta temporada podremos disfrutar de las siguientes modalidades:

​ ​Ventisca cabezona​ ​: en este modo de juego por equipos tendremos que conseguir energía causando daño a los enemigos. Entre más energía consigamos, más grande será nuestra cabeza. Llegará un punto en que nos convertimos en un enorme cabezón con solo arma cuerpo a cuerpo, pero con muchos puntos de vida.

​​Superataque de los no muertos: ​​esta versión actualizada de Superataque de los se ajusta a la temática del Año Nuevo Lunar de esta temporada. Tiene cambios a los modelos de personaje, nuevas habilidades para los infectados, para los supervivientes y soporte para más mapas.

Cambios en el mapa Nuketown

Uno de los mapas más icónicos de Call of Duty, Nuketown, tendrá un nuevo diseño en la temporada 1 de Mobile con el Templo del año nuevo chino del conejo.

Nuevos puntos de interés en Isolated (Battle Royale)

Laboratorio ecológico: aquí podemos interactuar con los computadores del invernadero para obtener botín.

aquí podemos interactuar con los computadores del invernadero para obtener botín. Refinería T-3: los cilindros de tratamiento crean una corriente de aire que dispara a los jugadores fuera del edificio.

Evento del año del conejo en la temporada 1 de Call of Duty: Mobile

​Durante las partidas de Battle Royale vamos a encontrar tres nuevos elementos a lo largo de la temporada 1 de Call of Duty: Mobile ‘Renacer’.

En los nuevos puntos de interés que mencionamos arriba vamos a encontrar a un nuevo personaje de Atlas. Podemos completar las misiones por tiempo limitado a cambio de Sobres rojos que contienen la moneda de la temporada.

También podemos encontrar un robot con forma de conejo ​llamado ​RABT Recorriendo el mapa. Podemos atacarlo y recibir botín a cambio como si se tratara de una llama de Fortnite. Por último están los ​​Globos de botín flotando sobre los puntos de interés. Podemos derribarlos a disparos.

No olvidemos que podemos conseguir recompensas en los desafíos de temporada y eventos destacados. Entre estos se encuentran proyectos de arma, experiencia del Pase de batalla y más. Una de las recompensas será un nuevo accesorio de cargador exclusivo para el DL Q33. Con él, las balas que yerren por poco el objetivo infligirán daño de impacto.

Nuevo Pase de batalla

En los niveles gratuitos del Pase de batalla ‘Renacer’ conseguiremos el arma Dingo – Conquest All, que conocimos en ​​Call of Duty: Black Ops III​​ (nivel 21), camuflajes, proyectos de arma y el AS VAL – Mighty Steeds (nivel 50). En los niveles del Pase premium encontraremos aspectos de operador como Cassius – Fate’s Champion, Rampage – Venomous, Baker – Breaker y Bathysphere – Hog Heaven.

Entre los proyectos de arma del nivel premium encontraremos Type 25 – Rooster Dawn, LK24 – Amethyst Serpent, MX9 – Golden Stripes, HS2126 – Pig Dynasty y un proyecto para la nueva arma Dingo – Monkey King’s Legacy.

