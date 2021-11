Aunque la atención de los jugadores se encuentra puesta sobre el recién lanzado Call of Duty: Vanguard, no podemos olvidar a su hermano menos. La temporada 10 de Call of Duty: Mobile está a punto de comenzar y tenemos detalles sobre su fecha, nuevo mapa, modo multijugador, eventos, pase de batalla y todo lo que va a llegar a este juego gratis.

El nombre de esta temporada es ‘Shadows Return’ (el regreso de las sombras). Esta continúa la historia de la búsqueda del agente Stansfield por parte de Templar.

¿Cuál es la fecha de inicio de la temporada 10 ‘el regreso de las sombras’ a Call of Duty: Mobile?

Podremos comenzar a disfrutar de su contenido a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) del miércoles 17 de noviembre de 2021.

Nuevo mapa multijugador: Vacante

Este mapa resultará familiar a los veteranos, pues apareció originalmente en Modern Warfare. Se trata de una zona pequeña alrededor de un edificio de oficinas que permite encuentros cercanos en interiores y combates con cobertura en exteriores.

El nuevo mapa ‘Vacante’ estará disponible desde el comienzo de la temporada 10 de Call of Duty: Mobile.

Nuevo modo de juego multijugador: Control

El objetivo de este modo de juego, que conocimos en Black Ops 4, es que los equipos ataquen o defiendan dos puntos designados antes de que se acaben sus vidas limitadas. Los atacantes deben capturar ambos antes de que se acabe el tiempo. Los roles se intercambian entre rondas.

El nuevo modo de juego ‘Control’ estará disponible desde el comienzo de la temporada 10 de Call of Duty: Mobile.

Evento temático de Call of Duty: Mobile temporada 10 – La búsqueda de Stansfield

Durante este evento, ganaremos puntos especiales en partidas multijugador y de ‘battle royale’. Podemos gastarlas para ayudar en el progreso de la búsqueda del agente extraviado. A medida que vamos revelando nueva información, podemos ganar recompensas.

Otras novedades de la temporada 10 de Call of Duty: Mobile

Modo Warfare Battle Royale: dos equipos de 20 se enfrentan con vidas ilimitadas para alcanzar primero el puntaje máximo. El equipo se mantiene entre vida.

dos equipos de 20 se enfrentan con vidas ilimitadas para alcanzar primero el puntaje máximo. El equipo se mantiene entre vida. Nuevos desafíos: en estos podemos ganar los planos para armas como la Epic M13, CBR4 Supremacy y una nueva SMG.

en estos podemos ganar los planos para armas como la Epic M13, CBR4 Supremacy y una nueva SMG. Nuevas cajas diarias gratis : contienen cosméticos de pasadas temporadas.

: contienen cosméticos de pasadas temporadas. Pase de batalla ‘el regreso de las sombras’: el pase gratis tendrá recompensas como el láser orbital (nivel 14), rifle de francotirador SVD (nivel 21) y la M16 Paranoid. En el pase de pago podemos conseguir ‘skins’ para Templar, Alice y Yegor, planos para armas como la LK24 Vanished, SVD Black Ironwod, PP19 Bizon Hidden Prowler y AS VAL Tagger.

Fuente: blog oficial de la franquicia