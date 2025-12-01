Call of Duty: Mobile temporada 11: fecha de lanzamiento, personajes y armas de la colaboración con Street Fighter 6

Call of Duty: Mobile cerrará el año 2025 con el lanzamiento de la temporada 11, la cual destaca por integrar al juego contenido en colaboración con Street Fighter 6. Esta nueva temporada estará disponible a partir del 11 de diciembre, una fecha que coincide con el sexto aniversario del título móvil.

¿Cuándo estarán disponibles los personajes, armas y demás contenido de Street Fighter 6 en Call of Duty: Mobile?

La colaboración entre Call of Duty: Mobile y Street Fighter 6 estará disponible desde el jueves 11 de diciembre. Ese día estarán disponibles las apariencias de los personajes de SF6 para los operadores de Call of Duty: Mobile. Mientras, que el sábado 13 de diciembre, los jugadores de Call of Duty: Mobile podrán adquirir armas y otros objetos de Street Fighter.

Armas y operadores de street Fighter 6 en Call of Duty: Mobile

La temporada 11 de Call of Duty: Mobile centrará su contenido en la estética y los personajes de Street Fighter 6, introduciendo dos colecciones principales de artículos dentro del juego. Los Operadores o personajes de Call of Duty: Mobile que recibirán apariencias de personajes de Street Fighter 6 son:

Shadowfall será caracterizado como Chun-Li .

será caracterizado como . Fiona St. George adoptará la identidad de Cammy .

adoptará la identidad de . Hidora Kai será presentado como Ryu .

será presentado como . Shigenori se transformará en Akuma.

Cada uno de estos operadores —como parte de la Heroe’s Collection Series Armory— tendrá un paquete temático específico. Los paquetes incluirán elementos cosméticos como emotes con movimientos de Street Fighter 6, además de sprays, stickers, avatares y otros ítems de personalización únicos para los jugadores. Además, la temporada 11 tendrá la Champion’s Collection Series Armory. Este es un conjunto compuesto por más de 30 objetos con la temática de Street Fighter, abarcando desde charms y tarjetas de jugador hasta skins para vehículos. Entre estos objetos destacan las siguientes armas inspiradas en personajes del juego de Capcom:

USS9 con temática de Chun-Li.

con temática de Chun-Li. LW3 con temática de Cammy.

con temática de Cammy. Grau 5.56 con temática de Ryu.

con temática de Ryu. MG42 con temática de Akuma.

Fuente: comunicado de prensa de Call of Duty: Mobile