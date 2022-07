Uno de las más populares mundos ‘cyberpunk’ del ‘anime’ nos da la bienvenida. Vamos a decirles cuándo sale la temporada 7 de Call of Duty: Mobile en la que visitaremos New Vision City gracias a una inesperada colaboración que trae al juego contenido y mecánicas inspiradas en Ghost in the Shell: SAC_2045 y su protagonista Motoko Kusanagi.

Vamos a conocer todas las novedades y la fecha en que estarán disponibles.

¿Cuándo sale la temporada 7 de Call of Duty: Mobile con contenido de Ghost in the Shell: SAC_2045?

La fecha y hora en la que todo el contenido que vamos a describir aquí estará disponible será el miércoles 3 de agosto de 2022 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia, México, Perú y Ecuador).

New Vision City

Podemos visitar esta nueva zona al jugar el modo ‘battle royale’ en Isolated. Cerca de Nuketown encontraremos una esfera que nos trasladará a a este futurista escenario lleno de luces de neón.

Esta nueva área está acompañada de nuevas mecánicas inspiradas en el ‘anime’:

Revivir : en lugar de recoger las chapas (dog tags) para revivir a nuestros compañeros, debemos recuperar sus ‘fantastmas’ (ghosts).

: en lugar de recoger las chapas (dog tags) para revivir a nuestros compañeros, debemos recuperar sus ‘fantastmas’ (ghosts). Nuevos enemigos : vamos a encontrar robots y perros mecánicos que atacarán a todos los jugadores que encuentren. Derrotarlos nos dará partes que podemos intercambiar por mejoras Cyberware.

: vamos a encontrar robots y perros mecánicos que atacarán a todos los jugadores que encuentren. Derrotarlos nos dará partes que podemos intercambiar por mejoras Cyberware. Mejoras Cyberware : los jugadores podrán instalarse una de cuatro mejoras durante una partida de ‘battle royale’: Dron cybercerebro : permite conectarnos a terminales externos para controlar un dron que escanea y hackea objetivos. Sistema ocular : revela enemigos cercanos y sus características. Extremidades cybercuerpo : aumenta la fuerza y transforma el brazo derecho para realizar un ataque cuerpo a cuerpo aéreo especial. Sistema neuronal : mejora la precisión al apuntar.

: los jugadores podrán instalarse una de cuatro mejoras durante una partida de ‘battle royale’:

La Mayor Motoko Kusanagi llega a Call of Duty: Mobile

La icónica protagonista de la franquicia es la recompensa máxima para los jugadores. Si queremos conseguir a Motoko Kusanagi como Operadora en Call of Duty: Mobile tenemos que llegar al final del pase de batalla de pago de la temporada 7: New Vision City.

En el pase de batalla pago también podemos obtener más recompensas inspiradas en Ghost in the Shell: SAC_2050 como planos de armas para Kilo 141, Arctic .50, Shorty, Switchblade X9 y apariencias para los operadores Blackjack — Elite, Stryker — Interface y Battery — EVE-III que los convierten en personajes del ‘anime’.

Evento de Ghost in the Shell en Call of Duty: Mobile: la inspección de Togusa

Otros de los personajes más reconocidos de GitS necesita nuestra ayuda para restaurar comunicaciones, ayudar aliados y localizar amenazas.

Vamos a progresar en el evento participando en partidas multijugador, ‘battle royale’ y completando misiones especiales. Completarlas todas nos permitirá conseguir la última recompensa.

Además, en la pantalla del evento ‘la inspección de Togusa’ encontraremos nodos amarillos que activan misiones especiales para el ‘battle royale’ de la temporada 7 ‘New Vision City’ de Call of Duty Mobile.

La temporada 7 también trae nuevas misiones de temporada en la que podemos conseguir nuevos planos de armas, apariencias para operadores, 30.000 XP del pase de batalla y un nuevo aditamento para la ASM10.

Novedades en la tienda

Por último, la colaboración con Ghost in the Shell en la temporada 7 de Call of Duty: Mobile tenemos nuevos ‘drops’ como una apariencia épica para Motoko Kusanagi y un proyecto para su SMG personalizada, colgantes, emotes, apariencias para granadas y más.

Más adelante en la temporada también tendremos nuevas apariencias para operadores y el vehículo Tachikoma.

Fuente: blog oficial de la franquicia