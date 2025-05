Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con Nier Automata en su temporada 5: nuevo mapa, arma y más

Parece que 2B quiere romper el récord mundial a la mayor cantidad de ‘crossovers’ con otros videojuegos. No contenta con tener apariciones especiales en más de una docena de juegos entre los que se cuentan Soulcalibur, Stellar Blade, The First Descendant, Gravity Rush 2, Final Fantasy XIV y montones de títulos gacha, la androide de YorHa ahora se dirige a Call of Duty: Mobile en una colaboración con Nier Automata que llegará junto a un nuevo mapa, nueva arma y más novedades en la temporada 5 de 2025.

El video del anuncio del ‘crossover’ no revela mucho y solo muestra a 2B en un campo de guerra desolado junto a los logos de los dos juegos.

La descripción de la colaboración dice que «tomaremos el mando de la unidad de élite YorHa en su contraofensiva contra las Formas de Vida Mecánicas». Podremos completar objetivos para ganar puntos para avanzar en un mapa lleno de habilidades y recompenmsas como la skin de operador Kui Ji – YoRHa No. 9 Type S y cuatro armas cuerpo a cuerpo diferentes inspiradas en Nier. Asumimos que la skin de 2B será de pago.

La colaboración con Nier Automata llegará en algún momento de la temporada 5 de Call of Duty: Mobile, la cual empieza el miércoles 28 de mayo de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia), 6:00 p.m. (hora de México) y en la madrugada del día siguiente (hora de España).

Nuevo mapa

El nuevo mapa de la temporada 5 será Zoo. Este zoológico soviético tendrá un tamaño mediano y lo recordamos del primer Call of Duty: Black Ops.

Nueva arma

La subametralladora (SMG) VMP se podrá obtener en la ruta gratis del pase de la temporada 5.

Esperamos tener más información sobre el ‘crossover’ con Nier próximamente. Pueden conocer más detalles en el blog oficial de la franquicia.