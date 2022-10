Call of Duty: Modern Warfare 2 – Reseña

Los rumores que circulaban a mediados de este año acerca de una secuela de Modern Warfare finalmente se han hecho realidad. El esperado juego de disparos Call of Duty: Modern Warfare 2 ya está disponible, por lo que ya podemos analizarlo en esta reseña, donde mencionaremos apartados como su jugabilidad, la campaña, el multijugador y demás.

Comenzaremos hablando de la campaña, pues Activision permitió el acceso del público a dicho apartado desde el pasado 20 de octubre. Si todavía hay dudas sobre la disponibilidad del resto del juego, vale aclarar que el multijugador se desbloqueó este 27 de octubre a las 6:00 a.m. (hora Bogotá) para Xbox y PlayStation, mientras que para PC ocurrió el mismo día a las 11:0 p.m.

Una historia con lugares comunes

Call of Duty: Modern Warfare 2 claramente sigue con el legado de su antecesor (y el resto de juegos antes de su reinicio). Es decir, continuamos con una historia en la que tenemos que perseguir terroristas por todo el mundo mientras tratamos de averiguar y desmantelar sus planes. En términos de historia no hay nada sorprendente, porque incluso volvemos a ver al grupo Al-Qatala y a varios aliados que hemos conocido anterioremente.

Con esto, nos referimos a personajes como el Capitán Price, Simon «Ghost» Riley y a Farah Karim, la líder rebelde que ayudamos en Urzikistán (país ficticio) en la primera entrega. Volvemos a contactarlos porque Al-Qatala trata de atacar los Estados Unidos con misiles que trata de transportar con ayuda de carteles mexicanos y con cierta complicidad de Irán y Rusia. Nada nuevo: los típicos enemigos que occidente siempre trata de combatir de «forma heroica».

Muy bonito pero… ¿en serio no iban a traer más acción a Europa?

Esta última idea no sería tan molesta si los lugares donde ocurren los combates no fueran tan obvios. Comenzamos en Irán, volvemos a Urzikistán, vamos a la frontera entre Estados Unidos y México y luchamos varias veces en México. Cuando supimos que habría un mapa en Ámsterdam, pensamos en que sería todo un escenario de guerra como el ataque a Londres en la primera entrega. En realidad no fue así, pues solo fue necesario detener a un objetivo e intercambiar unos pocos disparos de pistola. Se sintió que la inclusión de dicho mapa fue solo para presumir de gráficos (que sí son muy lindos, por cierto).

Si comparamos esto con la presentación de México, un lugar lleno de cadáveres en las calles y miembros de carteles, resulta hasta indignante. Con esto no negamos la realidad de ciertos lugares del mundo, pero sigue presente esa idea de «salvadores blancos al rescate» que nos han vendido por años.

¿Amenazarlos fue demasiado?

Hablando de cosas indignantes, uno de los principales temas de conversación en los últimos días fue una escena en la que estamos persiguiendo a los terroristas dentro de un barrio fronterizo en Texas. Como tenemos que, literalmente, hallanar casas, los residentes no nos dan un buen trato. De hecho, estos nos insultan y tratan de agredirnos. Para evitar esto, tenemos que apuntarles con nuestras armas, o «mitigarlos» como señala el juego.

Este objetivo en español no tuvo muchas quejas porque «mitigar» resulta ser exactamente lo que se pretende hacer: una intimidación con arma de fuego en mano. Sin embargo, la comunidad en inglés reaccionó con más sorpresa cuando leyó «de-escalate civilians«, expresión que significa «bajar la intensidad de la situación con los civiles». Esto suena como un eufemismo bastante oscuro, aunque no tanto si lo comparamos con otras acciones impactantes que han sucedido en la franquicia (como la conocida misión «No Russian»).

«Desescalando la situación.»

Esto nos pone en un dilema moral porque si no los «mitigamos», algunos tratarán de golpear al jugador, mientras que otros sacarán sus armas y obligarán a entablar combate (sí, hasta matarlos). No es sorpresa: Call of Duty ha generado muchísimos más momentos incómodos.

Una buena variedad de misiones

Si bien hemos señalado algunos elementos cuestionables de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2, hay que decir que en cuanto a jugabilidad tiene una gran variedad de opciones en sus distintas misiones. No todo es el típico escenario en el que los soldados se abren paso por hordas de enemigos, sino que vamos a tener un poco de todo.

Combate en carretera cruzando vehículos.

Misión sigilosa con sugerencias de cómo disparar francotirador.

Misión aérea como artillero de un helicóptero.

El jugador siendo interrogado por narcos.

Por ejemplo, en una misión se practica el sigilo y los disparos de rifle de francotirador (con consejos del Capitán Price). En otra somos el artillero de un helicóptero, mientras que en ora situación debemos perseguir a un convoy y pelear en medio de una carretera. Incluso, el juego nos lleva a una interrogación bastante tensa en la hacienda de unos narcos.

De lo que hemos visto hasta ahora, el juego da la diversión que esperaban los seguidores de la franquicia. Hemos probado la campaña de Modern Warfare 2, pero hace falta explorar todo lo que tiene para ofrecernos el modo multijugador.

Reseña de Call of Duty Modern Warfare 2 en desarrollo…