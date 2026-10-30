Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026) – Reseña (PC)

Ha pasado un año y como es costumbre ya es momento de hablar de Call of Duty, el FPS anual de Activision. Sin embargo, el año pasado, Black Ops 7 dejó una clara sensación de insatisfacción. Ya que, ya que en nuestra reseña de Call of Duty: Black Ops 7 resaltamos el tropiezo narrativo de su campaña y el paso en falso en sus modos de juego adicionales, sintiéndose como una propuesta apresurada, con mecánicas que no aportaron valor real a la saga. Ahora, surge una interrogante inevitable ante la llegada de Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026) desarrollada por Infinity Ward: ¿logrará este nuevo capítulo del FPS de Activision corregir el rumbo y justificar la fidelidad de los jugadores?

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¿Vale la pena la campaña del Call of Duty: Modern Warfare 4 del 2026?

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 es —como ya es costumbre— una experiencia cinematográfica de aproximadamente seis horas de duración que narra sus historia entre dos frentes. Por un lado, el arco principal se sitúa en la reactivación del conflicto en la península coreana tras un ataque. Este primer punto de vista lo vivimos a través de el recluta Park Hyun Jun y a un grupo de jóvenes soldados surcoreanos que se ven inmersos de manera abrupta en la invasión llevada cabo por el ejército de Corea del Norte en la ciudad de Hajin y las calles de Seúl.

Esta porción del modo historia destaca por la escala de sus escenarios y por la inclusión de misiones con distintos enfoques. Por ejemplo, hay una misión de tipo mapa abierto ambientada en la campiña norcoreana donde el jugador inicia únicamente con una pistola y debe explorar puntos de interés, recolectar recursos y fabricar equipamiento antes de abordar los objetivos en el orden que prefiera. Asimismo, esta parte de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 intercala estos momentos con asaltos anfibios con una gran cantidad de enemigos y elementos en pantalla.

Una porción de la campaña nos muestra soldados vulnerables y la otra los héroes invencibles que son un icono para la franquicia

Por otro lado, la otra mitad de la campaña intenta cerrar los arcos argumentales pendientes de la trilogía original de Call of Duty: Modern Warfare, siguiendo al Capitán Price en una persecución a nivel global tras los eventos de la entrega anterior. Este arco argumental de Call of Duty: Modern Warfare 4 del 2026 traslada la acción a locaciones como Nueva York y París, e introduce a un nuevo antagonista interpretado por el actor Mads Mikkelsen. Sin embargo, esta sección del juego resulta menos consistente. Ya que, el desarrollo de los personajes secundarios y del propio antagonista se percibe apresurado y para un jugador nuevo, el Capitán Price no genera ninguna emoción. Adicionalmente, la eliminación repentina de figuras conocidas busca limpiar la historia de forma drástica sin tener cuidado por el ritmo de la trama.

En cuanto a los aspectos negativos en general del modo historia, la libertad que promete la misión tipo sanbox contrasta con la rigidez de otros niveles, donde alejarse unos metros del líder de escuadrón o abandonar la ruta predeterminada provoca la muerte instantánea del jugador y el reinicio desde el punto de control. Esperamos en una próxima entrega que sigan el camino de esta misión que ha sido sin dudas la mejor parte de esta campaña. Adicionalmente, la inteligencia artificial de los enemigos presenta irregularidades evidentes, mostrando comportamientos donde las tropas simplemente se desplazan de forma rígida por el terreno o permanecen inmóviles sin reaccionar ante la presencia del jugador, compensando estas fallas con enemigos que son auténticas esponjas de balas.

¿Cuáles son las novedades y armas que tiene Call of Duty: Modern Warfare 4?

El sistema de armamento e ingeniería de combate en Call of Duty: Modern Warfare 4 ha recibido cambios. Ahora se incluye un catálogo de más de treinta armas que abarcan desde las más modernas hasta equipamiento antiguo utilizado por las fuerzas norcoreanas, como el rifle KG-7 Vulkan. El sistema armería ha reducido la cantidad de accesorios redundantes por categoría a un máximo de cinco equipables simultáneamente, e introduce los accesorios Apex. Estas son piezas que se desbloquean al maximizar el nivel de cada arma y alteran radicalmente su funcionamiento como añadir lanzallamas acoplados o incorporar cuchillos arrojadizos laterales.

Para facilitar la personalización a los usuarios menos experimentados, se ha incluido una herramienta asistida, la cual le sugiere al jugador las configuraciones de accesorios en función del estilo de juego deseado. Por otra parte, se implementó el sistema que simula la trayectoria real de los proyectiles según la salida del cañón. Gracias a esto se ha reducido la dispersión aleatoria y otorgado mayor precisión al disparar desde la cadera.

¿Hay novedades en el movimiento de Call of Duty: Modern Warfare 4?

El sistema de movimiento fue ajustado para distanciarlo de las acrobacias observadas en BO7. Aunque se mantiene la fluidez general, el desplazamiento omnidireccional extremo fue reducido en favor de un control más pesado y acorde al momento en el que se desarrolla la historia de esta entrega. Además, se han añadido mecánicas de movilidad como la capacidad de cambiar de dirección mientras se escala, cancelar la animación de trepar para pasar directamente a un deslice y la posibilidad de disparar estando tendido de espaldas tras una maniobra de deslizamiento.

En cuanto al diseño de los mapas de Call of Duty: Modern Warfare 4 en los modos tradicionales de seis contra seis, la escala predominantemente del tamaño de estos es pequeña a mediana. El diseño de los escenarios de Call of Duty: Modern Warfare 4 son en mayor medida urbanos ambientados en las calles de Corea del Sur, como Silkworm o Transit 213, así como mapas temáticos ubicados en zonas marginadas durante festividades culturales. No obstante, el diseño estructural de estos continúa recurriendo en gran medida a la fórmula tradicional de la franquicia. Es decir tres pasillos rectos con escasa verticalidad, lo que genera problemas recurrentes en la reaparición o spawn de los jugadores, permitiendo que los rivales aparezcan a las espaldas de los usuarios en modalidades estándar de enfrentamiento por equipos. Como contramedida a esto, según el mapa, al hacer respawn tendremos un cierto tiempo de invulnerabilidad.

Multijugador y otros modos de juego

En el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 4 encontramos las modalidades tradicionales y la incorporación de nuevas opciones de juego. Entre las novedades principales se encuentra un entorno de entrenamiento modular diseñado para enfrentamientos de tres contra tres y diez contra diez, donde la distribución del mapa, los coberturas y los accesos cambian cada dos rondas, asignando equipamientos idénticos y aleatorios a todos los participantes.

Otra adición es un modo de seis contra seis basado en la acumulación de divisas. Aquí, la cantidad de dinero que porta un usuario incrementa el valor que otorga al ser eliminado, convirtiendo a los jugadores con mejor desempeño en objetivos marcados en el mapa. Por otra parte, la modalidad Collateral adopta una estructura por rondas de ataque y defensa sin regeneración de salud automática, introduciendo un sistema de economia interno para la compra de armamento similar al de FPS como Counter Strike o Valorant.

Finalmente, los combates de gran escala no han abandonado COD. Ya que, en el juego se encuentra una modalidad que enfrenta a equipos de 32 Vs. 32 centrado en la captura de bases que otorgan puntos de reaparición y acceso a vehículos blindados. Asimismo, el modo Frontline modifica el combate por equipos al fijar de forma permanente las zonas de reaparición en extremos opuestos del mapa, eliminando las rotaciones impredecibles de los rivales. Entre los puntos negativos del multijugador, el sistema de racha de bajas continúa generando desequilibrios en el flujo de las partidas al otorgar ventajas abrumadoras a los jugadores dominantes, lo cual prolonga la curva de aprendizaje para aquellos jugadores no tan experimentados.

Los zombis también han recibido amor en Call of Duty: Modern Warfare 4

El tercer pilar de Call of Duty: Modern Warfare 4 es la evolución del modo DMZ. Este modo permite el despliegue de operadores en solitario o en escuadrones de tres integrantes para cumplir contratos, incursiones y extracción de recursos. La progresión de DMZ se vincula a una base operativa (FOB) donde los jugadores pueden gestionar su inventario, mejoran las instalaciones y fabricar equipamiento mediante los materiales extraídos en las misiones.

A diferencia de otros títulos del género de extracción, como Marathon o Arc Riders, el modo DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 es más benevolente con la derrota. Ya que, parte del dinero ganado se deposita en bancos seguros, el jugador puede autorrevivirse sacrificando salud máxima y la pérdida de un operador activa un estado de desaparición que puede limpiarse mediante la moneda del juego sin perder permanentemente las mejoras del personaje.

Todo entra por los ojos… y también por los oídos

Cómo ya es costumbre, el apartado gráfico del juego destaca por un alto nivel de detalle y una dirección artística enfocada en escenarios industriales y urbanos. Los escenarios de la península coreana muestran un alto grado de destrucción reactiva, con vehículos que reaccionan a las explosiones cercanas y escombros que se dispersan de manera realista. Las condiciones meteorológicas dinámicas en los mapas más grandes como Hajin incluyen una densa niebla y tormentas que alteran la visibilidad y la navegación.

Por otro lado, el sonido de las armas ofrece una respuesta acústica sobresaliente con detonaciones pesadas que varían según el calibre y el espacio en el que se efectúa el disparo. El trabajo de doblaje en la versión al español de Latinoamérica cuenta con interpretaciones bien logradas, pero algunos personajes cuentan con un uso excesivo de modismos que no corresponden a la nacionalidad de los personajes.

Sin embargo, el volumen predeterminado de las armas y las explosiones llega a saturar los canales de audio durante los enfrentamientos más intensos, opacando las mezclas secundarias y obligando al jugador a pasar un tiempo calibrándolos a su gusto. En cuanto al sonido de los pasos y la localización acústica de las amenazas, el sistema mantiene la intensidad general de la batalla, aunque la acumulación de efectos ambientales y mensajes de voz en el multijugador puede dificultar la detección limpia de los desplazamientos enemigos en medio del combate si se usan periféricos estándar en vez de headsets o sistemas de sonido con más canales de audio.

Reseña de Call of Duty: Modern Warfare 4 hecha con una copia digital para Steam provista por Activision. El juego también se encuentra disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series.