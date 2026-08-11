Call of Duty: Modern Warfare 4, tráiler del modo campaña, bonificaciones de acceso anticipado por reservas

Activision e Infinity Ward revelaron una bonificación especial por reservar Call of Duty: Modern Warfare 4, que ofrece acceso anticipado a la campaña para un jugador. El anuncio menciona que se aplica a todas las plataformas, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC. Al reservar el juego, podrás acceder a la campaña a partir del 16 de octubre de 2026, además de recibir el aspecto de operador Cazador Asesino y el paquete de camuflaje Perla Dorada. El acceso anticipado para quienes reserven el juego estará disponible del 21 al 25 de agosto. El acceso a la beta abierta estará disponible para todos los jugadores del 28 de agosto al 1ro de septiembre.

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En Call of Duty: Modern Warfare 4, estalla la guerra en la península coreana cuando Corea del Norte lanza una invasión a gran escala que amenaza con desestabilizar el mundo. También se compartió un primer vistazo a ‘Losing Ground’, una de las grandes misiones de guerra de la campaña, que sigue al pelotón de infantería coreano en medio del caos sobre el terreno.

Un joven escuadrón de soldados surcoreanos lucha por sobrevivir en el frente, mientras que al otro lado del mundo, el vengativo Capitán Price libra una guerra personal desde las sombras, manteniéndose siempre un paso por delante de quienes lo persiguen. Cuando la misión extraoficial de Price choca con las fuerzas detrás de la invasión, la guerra se extiende sin control.

Modern Warfare 4 lleva la saga a un terreno más oscuro y peligroso, donde las consecuencias y la escalada del conflicto dirigen las historias de larga duración a un punto impactante y emotivo. La campaña sumerge a los jugadores en la guerra de trincheras de Corea, el combate cuerpo a cuerpo en Nueva York, persecuciones trepidantes por París, incursiones nocturnas del SAS en Bombay y asaltos a gran escala para recuperar territorio ocupado.

El modo multijugador ofrece un combate realista y preciso donde la fluidez del movimiento, la libertad de elección del jugador y un mayor control definen cada enfrentamiento. En la DMZ, los jugadores operan como agentes encubiertos tras las líneas enemigas, donde cada extracción en territorio en disputa obliga a tomar decisiones difíciles sobre qué objetivos perseguir, qué asegurar y cuándo retirarse.

Call of Duty: Modern Warfare 4 estará disponible el 23 de octubre en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.