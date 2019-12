Call of Duty: Modern Warfare, nuevos contenidos antes del fin de año

Hace unas semanas, los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare recibieron los primeros contenidos de la primera temporada. Algunos de estos comprendieron nuevos mapas, modos de juego, armas y experiencias para Operaciones Especiales.

Sin embargo, eso no fue todo.

Adoptando un modelo similar al de juegos como Fortnite y Destiny 2, los jugadores de Modern Warfare pueden desbloquear contenidos a medida que jueguen. Sin embargo, también tiene la opción de comprar un pase de temporada para hacerse con contenido exclusivo.

Ahora, faltando dos semanas para que concluya el 2019, Activision e Infinity Ward han revelado el nuevo contenido que ha llegado al FPS. Con la excepción del operador Nikto, que solo podrá conseguirse en la tienda del juego, los siguientes contenidos son gratuitos.

Nuevos mapas para el multijugador

Muelles navideños. Por tiempo limitado, el mapa Muelles del modo Tiroteo estará ornamentado con decoraciones navideñas. También tendrá otras novedades geográficas.

Por tiempo limitado, el mapa Muelles del modo Tiroteo estará ornamentado con decoraciones navideñas. También tendrá otras novedades geográficas. Vacante. Este mapa clásico de Call of Duty 4: Modern Warfare ha sido reimaginado para la última entrega de la franquicia. Está enfocado en tiroteos a corto alcance.

Este mapa clásico de Call of Duty 4: Modern Warfare ha sido reimaginado para la última entrega de la franquicia. Está enfocado en tiroteos a corto alcance. Cargamento. Esta reimaginación de otro mapa de Call of Duty 4: Modern Warfare estará disponible tanto para Tiroteo como los modos multijugador estándar.

Nuevo modo de juego

Por tiempo limitado, todos los jugadores de Modern Warfare podrán disfrutar de un «nuevo» modo de juego: ‘Cranked’. Originalmente introducido en Call of Duty: Ghosts, este modo gira alrededor de una curiosa dinámica. Tras acabar con un oponente, el jugador tendrá un tiempo límite de 30 segundos para acabar con otro objetivo. De lo contrario, explotará en pedazos.

Además de ganar el doble de puntos al estar a contrarreloj, los jugadores recibirán un aumento de velocidad, recarga y cambio de armas. Gana el primer equipo que consiga 150 puntos.

Nuevas experiencias para Operaciones Especiales

Operación Caja Fuerte. ¡Forma parte de un espectacular robo! Tras hacerse con una serie de criptollaves, la misión de los jugadores consistirá en adentrarse en el banco de uno de los principales benefactores de Al-Qatala y robar todos los contenidos de su bóveda.

¡Forma parte de un espectacular robo! Tras hacerse con una serie de criptollaves, la misión de los jugadores consistirá en adentrarse en el banco de uno de los principales benefactores de Al-Qatala y robar todos los contenidos de su bóveda. Escuadrón de bombas. Fuerzas que todavía son leales al General Barkov han plantado bombas alrededor de la ciudad de Al-Raab, Urzikstan. La misión de los jugadores consiste en desactivar dichos explosivos y mantener a salvo a los ciudadanos inocentes.

Fuerzas que todavía son leales al General Barkov han plantado bombas alrededor de la ciudad de Al-Raab, Urzikstan. La misión de los jugadores consiste en desactivar dichos explosivos y mantener a salvo a los ciudadanos inocentes. Llegada de desinforme. Insurgentes de Al-Qatala han atacado la embajada de Estados Unidos para hacerse con información secreta. La misión es simple: asegurar los documentos y abrirse paso a través de soldados enemigos para ponerlos a salvo.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. De no haber leído nuestra reseña del juego, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: blog oficial de Activision