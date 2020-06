La temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare ha sido aplazada

Hace poco les informamos que la cuarta temporada de contenido para Call of Duty: Modern Warfare y Warzone estaba muy cerca. Se supone que llegaría el 3 de junio de 2020 con un nuevo Pase de Batalla, elementos cosméticos, armas y probablemente el Capitán Price como operador jugable en los modos multijugador. Sin embargo, vamos a tener que esperar más para jugar con todo este nuevo contenido.

La cuenta oficial de Call of Duty publicó un comunicado anunciando este aplazamiento y explicando las razones detrás de este.

«Aunque todos queremos jugar las nuevas temporadas de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, este no es el momento para hacerlo.



Vamos a aplazar el lanzamiento de la temporada 4 de Modern Warfare y la temporada 7 de Call of Duty: Mobile a fechas futuras.

Ahora es el momento para que aquellos que piden igualdad, justicia y cambios sean escuchados.



Estamos a su lado».