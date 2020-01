Call of Duty: Modern Warfare tendrá más espacios de armamento

Aunque no parezca un problema, muchos fans sienten la molestia de estar limitados a 5 espacios de armamento al momento de jugar Call of Duty: Modern Warfare. En juegos anteriores, los usuarios podían resolver este inconveniente convirtiendo sus perfiles al modo Prestigio. No obstante, esta opción no está disponible en la reciente entrega de Infinity Ward.

Otra de las opciones que ofrecía Activision era la de comprar más espacios por medio de microtransacciones, pero puede que esa no sea una alternativa que sea bien recibida entre los fieles jugadores de la franquicia. El estudio ha respondido a estas inquietudes por medio de su director, Joel Emslie.

Cinco espacios no ganan la guerra.

“Ustedes y todos los que han escrito sobre este inconveniente tienen razón. Está en prioridad aquí en el estudio y hemos estado revisándolo. No estoy seguro en cual actualización saldrá, pero creo que será en la próxima”, afirmó Emslie.

Emslie dice que la implementación puede causar fallas terribles si no se prueba apropiadamente, por lo que pidió paciencia para que todo pueda salir bien al momento de lanzar esta alternativa.

Actualmente, los usuarios en Modern Warfare pueden modificar sus perfiles de armamento dentro de la partida, incluyendo habilidades y ventajas de rachas. Sin embargo, a nadie le caería mal un poco más de espacio para tener mayor eficiencia en el campo de batalla.

Vía: VG24/7