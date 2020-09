Activision e Infinity Ward han publicado un tráiler cinematográfico para promover la temporada 6 de contenido de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone. Este muestra un combate en una estación de tres subterráneo que revela dos nuevos operadores para el modo multijugador: Farah Karim y Nikolai.

Ambos personajes forman parte de la campaña de Modern Warfare. Nikolai es el líder de Chimera, una compañía militar privada (mejor dicho, un mercenario). Por su parte, Farah es la comandante de la Fuerza de Liberación de Urzikstan y uno de los tres personajes jugables. Su adición como operador al multijugador es notable por ser una mujer musulmana a la que vemos usar un ‘hijab’ en el tráiler.

La presencia del tren subterráneo y un mapa de este también sugieren que llegará por fin a Call of Duty: Warzone. Su presencia, como es común con otros elementos del juego, ya se había filtrado con anterioridad. También parece que se agregará el rifle de asalto AS Val.

La temporada 6 llegará a Call of Duty: Modern Warfare y Warzone el 29 de septiembre de 2020. Todavía no sabemos muchos más detalles al respecto. Algunos esperan que el misil nuclear descubierto hace poco explotará y destruirá cambiará el mapa de Verdansk. Esta sería una buena bienvenida para Call of Duty Black Ops: Cold War.

Fuente: canal oficial de Call of Duty en YouTube