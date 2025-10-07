Call of Duty recibirá skins de Depredador, Jason y Chucky en el evento La Maldición 2025, pero no se podrán usar en Black Ops 7

Cada año en el mes de octubre, la serie de juegos bélicos más popular del mundo celebra Halloween en Warzone y el juego activo de su saga principal. El evento La Maldición llega a Call of Duty: Black Ops 6 en 2025 con nuevos modos de juego, novedades jugables y skins de colaboraciones con Depredador, Viernes 13 y Chucky… pero tengan en cuentas que solo se podrán usar en BLOPS6 y en Warzone, pues no serán compatibles con el nuevo Black Ops 7.

El evento empezará en los juegos mencionados el jueves 9 de octubre de 2025 y es parte de la actualización de mitad de la temporada 5 del presente año. A continuación tienen una imagen resumen con todo el nuevo contenido que tendrá.

Como era de esperarse, los elementos más llamativos del evento La Maldición serán las colaboraciones con franquicias conocidas de terror. Empecemos con el ‘crossover’ de Call of Duty con Viernes 13 y Chucky, que nos solo pondrá un par de skins de Jason Voorhees en la tienda y un pase con atuendos del Muñeco Diabólico y su amada/odiada Tiffany sino que trae un nuevo modo de juego por tiempo limitado (MTL).

Este modo se llama ‘Duelo Degollador’ (‘Slasher Deathmatch’). Cada partida tendrá cuatro rondas y al comienzo de cada ronda, dos de los ocho supervivientes son elegidos al azar para tomar el papel de Asesino que puede ser basado en Jason o en Chucky (dependiendo el modo). Cada uno tendrá habilidades diferentes inspiradas en las películas que protagonizan (las apariencias no necesariamente reflejarán a los personajes, tengan eso en cuenta).

Como ya dijimos, la skin de Jason para Call of Duty: Warzone y Black Ops 6 se pondrá a la venta como parte de un paquete que incluye dos atuendos y objetos cosméticos —entre los que estará el icónico machete— y las de Chucky y Tiffany serán parte de un minipase de evento. Ambas estarán disponibles más adelante en la temporada, cuando Halloween esté más cerca.

El pase de Chucky en CoD tendrá una ruta gratis con diferentes objetos cosméticos inspirados en las películas y la serie del Muñeco Diabólico, pero las skins de Chucky y Tiff solo se podrán adquirir en la ruta de pago.

Todavía nos falta el Depredador —o más bien, las múltiples skins del Depredador— que estarán disponibles en el pase del evento La Maldición de Call of Duty, el cual es de pago. Quienes lo compren podrán desbloquear un total de cinco apariencias diferentes inspiradas en varias películas de la saga.

Además de estas, habrá otra skin de Depredador basada en la próxima película Tierras Salvajes. Esta se pondrá a la venta por separado en un paquete de la tienda más adelante en la temporada.

Si están considerando comprar las skins o los pases de Jason Voorhees, Chucky y Depredador, tienen que recordar que solo pueden ser usados en Warzone o en Black Ops 6, pues Activision ya anunció que las actuales apariencias y cosméticos no serán compatibles con el nuevo juego.