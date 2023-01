Call of Duty: la temporada 2 de Warzone 2.0 y Modern Warfare II ha sido aplazada, nueva fecha y primeros detalles

Si ustedes son jugadores asiduos de los más recientes títulos de CoD, seguramente han estado mirando mucho el calendario y preguntándose por qué no ha llegado nuevo contenido a los juegos. Después de todo, han pasado más de dos meses desde la llegada de la temporada 1. Resulta que la temporada 2 de Call of Duty: Warzone 2.0 y Modern Warfare II ha sido aplazada, pero no se preocupen porque ya conocemos la fecha en que comienza y algunos detalles al respecto.

El aplazamiento de la nueva temporada era un secreto a voces en la comunidad de jugadores de CoD, pero los desarrolladores lo confirmaron oficialmente mediante una reciente publicación en redes sociales.

La Temporada 02 se lanzará el 15 de febrero.

Estén atentos para más información. pic.twitter.com/7nRRBmGIrR — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) January 18, 2023

¿Cuándo empieza la temporada 2 de Call of Duty: Warzone 2.0 y Modern Warfare II?

Como pudieron ver en el comunicado, la fecha de inicio de la temporada 2 de Call of Duty: Warzone 2.0 y Modern Warfare II será el miércoles 15 de febrero de 2023.

El comunicado también informa que entre el nuevo contenido se encontrará el regreso de Resurgimiento, el modo clasificatorio, un nuevo mapa para Warzone 2.0 y actualizaciones al gulag junto a las tradicionales adiciones de armas y cosméticos. El regreso de Resurgimiento no es una sorpresa, ya que fue parte de una filtración en diciembre.

Tendremos más información sobre la temporada 2 de estos juegos cuando se acerque su fecha de lanzamiento.

Fuente: cuenta oficial para Latinoamérica de la franquicia en Twitter