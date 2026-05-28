Call of Duty: Warzone dejará de funcionar en PS4 y Xbox One, esto es lo que deben saber si lo juegan en esas consolas

Tan pronto comenzaron los rumores que decían que Modern Warfare 4, el nuevo juego de la serie de juegos de disparos CoD, no saldría para las consolas de la anterior generación —PS4 y Xbox One— de inmediato comenzamos a preguntarnos que pasaría con Call of Duty: Warzone, el juego gratis de batalla campal que usualmente está vinculado a cada nueva entrega de la serie. ¿Dejaría de funcionar en esas consolas?

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La respuesta, tristemente, es sí. Activision y la desarrolladora Infinity Ward confirmaron mediante una publicación oficial que con el lanzamiento del nuevo juego van a descontinuar la versión del juego gratuito para esas dos plataformas. ¿Qué pueden hacer los jugadores que todavía lo disfrutan en esas consolas? Vamos a descubrirlo.

Antes que nada, Activision explica que la versión para PS4 y Xbox One de Call of Duty: Warzone será retirada de las tiendas digitales desde el próximo jueves 4 de junio de 2026. Los jugadores que ya lo tengan, podrán volverlo a descargar y seguirlo jugando sin problema, pero a partir de esa fecha ningún nuevo jugador podrá obtenerlo en esas consolas. Las versiones de PS5 y Xbox Series X|S seguirán disponibles sin cambios.

Quienes sigan jugándolo descubrirán que la tienda interna del juego —donde compran operadores, skins, etc.— desaparecerá desde el jueves 25 de junio.

Finalmente, el juego dejará de funcionar cuando comience la primera temporada posterior al lanzamiento de Modern Warfare 4. Esto será a finales de octubre o comienzos de noviembre de 2026.

¿Qué pueden hacer los jugadores de Call of Duty: Warzone que aún juegan en PS4 y Xbox One? Tristemente, resignarse. Si quieren seguir jugando, tendrán que hacerlo desde PS5, Xbox Series X|S o PC. La buena noticia es que todos los objetos adquiridos y Puntos COD que tengan están asociados a la cuenta Activision, así que no perderán nada siempre y cuando sigan usando esa misma cuenta cuando cambien de plataforma.

Si no planean o no pueden adquirir una consola o PC, lo único que podemos recomendarles es que gasten sus puntos COD antes de que la tienda desparezca el 25 de junio.