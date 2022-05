Así son el evento, modo de juego y recompensas de Operación Monarch con Godzilla y Kong en Call of Duty: Warzone

Ya conocimos los paquetes cosméticos inspirados en Godzilla, Kong y Mechagodzilla para Call of Duty, pero ha llegado el momento de traer al los legendarios titanes del Monsterverse a Caldera y podremos encontrarlos frente a frente en la Operación Monarch de Warzone.

Vamos a explicar qué están haciendo los monstruos en la isla, cómo enfrentarlos y cuáles recompensas podemos ganar.

¿Cuándo comienza y cuál es la fecha en que termina la Operación Monarch en Call of Duty: Warzone?

Este evento estará disponible entre el miércoles 11 y el miércoles 25 de mayo de 2022.

¿Qué es la Operación Monarch?

Este no es solo un evento en Call of Duty: Warzone, sino un modo de juego por tiempo limitado. Participaremos en partidas para 60 jugadores en escuadrones con reglas de ‘Resurgencia’. El objetivo es recuperar inteligencia de Monarch en cajas de provisiones, enemigos derrotados y otras formas especiales. A medida que la consigamos, llenaremos un medidor que desbloquea nuevo equipamiento, rachas de bajas y el nuevo Dispositivo S.C.R.E.A.M. de Monarch.

El problema es que, mientras hacemos esto, habrá dos invitados especiales haciendo de las suyas en el mapa.

La presencia de Kong y Godzilla en el evento y modo de juego Operación Monarch de Call of Duty lo cambia todo. El Rey de los Monstruos arrojará sus mortales rayos de energía que aparecen como círculos rojos en el minimapa después de que sus escamas comienzan a brillar, por lo que debemos escapar rápidamente como si se tratara de un bombardeó aéreo.

Por su parte, Kong saltará alrededor de la isla y puede aplastar «sin querer» a los operadores y vehículos en su camino. Cualquier roce derribará a un jugador. Sin embargo, su patrón de movimiento es predecible.

Pero no necesariamente tenemos que ignorarlos. Si los atacamos podemos ganar Inteligencia de Monarch extra. El problema es que en cualquier momento uno de los dos titanes puede entrar en un frenesí, atacando a cualquiera en su camino.

El juego nos alertará cuando un frenesí esté a punto de comenzar. Podemos retirarnos de su camino o intentar «calmarlos» atacando directamente. El escuadrón que más daño haga a Kong o Godzilla durante un fenersí recibirá el dispositivo S.C.R.E.A.M.

¿Qué hace este dispositivo? Es básicamente una racha de bajas especial de este modo de juego. Al usarlo podemos desatar un rayo de energía de Godzilla o un ataque directo de Kong al lugar que queramos.

Desafíos y recompensas de la Operación Monarch en Call of Duty: Warzone

Si completamos los ocho desafíos recibiremos el proyecto del Rifle Antigua Rivalidad.

Amuleto ‘Calavera ancestral’ (épico) : juega Operación Monarch durante 6 horas.

: juega Operación Monarch durante 6 horas. Amuleto ‘Restos antiguos’ (épico): usa una racha de bajas de Kong o Godzilla una vez.

‘Restos antiguos’ (épico): usa una racha de bajas de Kong o Godzilla una vez. Amuleto ‘Solo para ojos de Monarch’ (raro): usa tres rachas de bajas de Kong o Godzilla.

‘Solo para ojos de Monarch’ (raro): usa tres rachas de bajas de Kong o Godzilla. Sticker ‘Jungla de concreto’ (raro) : inflige 500.000 puntos de daño a Titanes.

: inflige 500.000 puntos de daño a Titanes. Emblema ‘Equipo Godzilla’ (legendario) : inflige 135.000 puntos de daño a Kong durante un frenesí.

: inflige 135.000 puntos de daño a Kong durante un frenesí. Emblema ‘Equipo Kong’ (legendario) : inflige 135.000 puntos de daño a Godzilla durante un frenesí.

: inflige 135.000 puntos de daño a Godzilla durante un frenesí. Tarjeta de llamada ‘Rompedor de rascacielos’ (épico) : consigue 3.000 puntos de Inteligencia de Monarch.

: consigue 3.000 puntos de Inteligencia de Monarch. Espray ‘Uno caerá’ (épico): queda 12 veces en el Top 15 en el modo de juego Operación Monarch.

Pero eso no es todo, sabemos que hay recompensas especiales que se obtienen por enfrentar los frenesí de Godzilla y Kong de diversas formas durante las partidas de Operación Monarch en Call of Duty: Warzone. No conocemos los detalles, pero sabemos que podemos conseguir más amuletos, tarjetas de llamada y título siendo muy valientes… o demasiado arriesgados.

No olviden que también podemos visitar Monsterverse.com e introducir nuestro correo electrónico para obtener un set exclusivo de tarjetas de Equipo Kong, Equipo Godzilla y Equipo Monarch.

Fuente: blog oficial de CoD