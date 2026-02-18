Videojuegos

Otro juego móvil que cae – Call of Duty: Warzone Mobile dejará de funcionar

No ha sido el mejor año para CoD.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Para la industria moderna, los juegos gratis no solo tienen que ser éxitos inmediatos. Si los jugadores no están gastando millones en microtransacciones consistentemente, los altos directivos ordenarán su muerte inmediata sin importar cuántos jugadores tengan ni cuánto hayan invertido en ellos. La próxima víctima de este sistema insostenible es Call of Duty: Warzone Mobile, el juego móvil de la megapopular saga bélica que ya había sido removido de las tiendas el año pasado y ya se anunció la fecha en que dejará de funcionar por completo.

Mediante un comunicado publicado en su página de soporte, Activision anunció que el juego dejará de funcionar por completo el martes 17 de abril de 2026. Durante el último año, nadie había podido descargar el juego pero todos los que ya lo tenían habían podido seguirlo disfrutando. Eso terminará ese día.

- Publicidad -

En cuanto a las razones para el cierre definitivo, simplemente dijeron que «el juego no estuvo a la altura de las expectativas con usuarios móviles», lo que quiere decir que no tenía suficientes usuarios gastando dinero en él.

Se supone que el objetivo de este juego era «trasladar la experiencia de Call of Duty: Warzone que los jugadores tienen en PC y consolas a dispositivos móviles». Activision estaba tan seguro del éxito de este título que ya tenía planes para «dejar morir» a CoD Mobile —el cual es desarrollado por un estudio chino y no por ellos—, pero irónicamente ese juego sigue vivo y muy saludable mientras el «otro tiene «éxito seguro» está en sus últimos días de vida.

Esta noticia llega en un año que no ha sido tan bueno para la saga Call of Duty. A Black Ops 7 no le fue mal, pero sus ventas iniciales fueron tan decepcionantes en comparación con anteriores juegos que decidieron cambiar su modelo de negocios. Éste es además el primer título de esta serie desarrollado bajo Xbox Game Studios, lo que está haciendo a muchos pensar que la compra de Activision no fue una buena idea después de todo.

La llamada del deber

Los personajes de la serie Fallout llegan a Call of Duty
 Los personajes de la serie Fallout llegan a…
Vince Zampella, uno de los creadores de Call of Duty, murió en un accidente de auto
 Vince Zampella, uno de los creadores de Call…
Call of Duty: Black Ops 7 – Reseña (PC)
 Call of Duty: Black Ops 7 – Reseña…
Activision dejará de hacer lanzamientos consecutivos de Call of Duty: Modern Warfare y Black Ops
 Activision dejará de hacer lanzamientos consecutivos de Call…
Call of Duty: Mobile temporada 11: fecha de lanzamiento, personajes y armas de la colaboración con Street Fighter 6
 Call of Duty: Mobile temporada 11: fecha de…
Todos los mapas y modos de juego de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7
 Todos los mapas y modos de juego de…
Más de:
Call of Duty: Warzone Mobile Call of Duty: Warzone Mobile
Estas serán las skins y la fecha de la colaboración de Solo Leveling con Fortnite
La fecha de lanzamiento de Replaced ha sido aplazada, los desarrolladores explican por qué
Sí hay una patente de Sony que vale la pena en medio de tanta basura IA
Virtual Boy regresa del averno hasta Switch y Switch 2, pero negar los juegos sin tener visor es tan contraproducente como su pasado
Super Bomberman Collection – Reseña (Switch)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Estas serán las skins y la fecha de la colaboración de Solo Leveling con Fortnite
No hay comentarios

Lo último

Highguard en estado crítico, la página oficial ya no está disponible y se ha conocido la identidad de su misterioso inversor
Videojuegos
Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection: fecha de lanzamiento y juegos que tendrá la colección
Videojuegos
Así puedes crear camisetas originales con paneles de manga de la Shonen Jump como One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen y más
Cultura POP
Ya podemos conseguir gratis el traje de Phoenix Wright en Among Us
Videojuegos