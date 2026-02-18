Otro juego móvil que cae – Call of Duty: Warzone Mobile dejará de funcionar

Para la industria moderna, los juegos gratis no solo tienen que ser éxitos inmediatos. Si los jugadores no están gastando millones en microtransacciones consistentemente, los altos directivos ordenarán su muerte inmediata sin importar cuántos jugadores tengan ni cuánto hayan invertido en ellos. La próxima víctima de este sistema insostenible es Call of Duty: Warzone Mobile, el juego móvil de la megapopular saga bélica que ya había sido removido de las tiendas el año pasado y ya se anunció la fecha en que dejará de funcionar por completo.

Mediante un comunicado publicado en su página de soporte, Activision anunció que el juego dejará de funcionar por completo el martes 17 de abril de 2026. Durante el último año, nadie había podido descargar el juego pero todos los que ya lo tenían habían podido seguirlo disfrutando. Eso terminará ese día.

En cuanto a las razones para el cierre definitivo, simplemente dijeron que «el juego no estuvo a la altura de las expectativas con usuarios móviles», lo que quiere decir que no tenía suficientes usuarios gastando dinero en él.

Se supone que el objetivo de este juego era «trasladar la experiencia de Call of Duty: Warzone que los jugadores tienen en PC y consolas a dispositivos móviles». Activision estaba tan seguro del éxito de este título que ya tenía planes para «dejar morir» a CoD Mobile —el cual es desarrollado por un estudio chino y no por ellos—, pero irónicamente ese juego sigue vivo y muy saludable mientras el «otro tiene «éxito seguro» está en sus últimos días de vida.

Esta noticia llega en un año que no ha sido tan bueno para la saga Call of Duty. A Black Ops 7 no le fue mal, pero sus ventas iniciales fueron tan decepcionantes en comparación con anteriores juegos que decidieron cambiar su modelo de negocios. Éste es además el primer título de esta serie desarrollado bajo Xbox Game Studios, lo que está haciendo a muchos pensar que la compra de Activision no fue una buena idea después de todo.