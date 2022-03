Así son las Pruebas de Hierro de la Isla Rebirth en Call of Duty: Warzone

Los jugadores más competitivos de Call of Duty: Warzone ya tienen una nueva forma de demostrar sus talentos en combate: las Pruebas de Hierro de la Isla Rebirth. Este nuevo modo de juego, que ya está disponible, es una variante mucho más intensa y rápida del ‘battle royale’.

¿Qué son las Pruebas de Hierro de Call of Duty: Warzone?

Es un modo estilo batalla campal para duos con cambios en la salud y el daño que causan los operadores. Eso hace que los enfrentamientos sean más rápidos y mortales. También anima a los jugadores a usar tácticas diferentes a las del ‘battle royale’ normal.

Estos son los cambios principales

Salud base: aumenta de 100 a 250.

aumenta de 100 a 250. Regeneración de salud: el temporizador de retardo de regeneración aumenta de 5 a 7 segundos. La regeneración por segundo disminuye de 120 por segundo a 40.

el temporizador de retardo de regeneración aumenta de 5 a 7 segundos. La regeneración por segundo disminuye de 120 por segundo a 40. Equipamiento inicial: pistola Top Break y Diente de sierra.

pistola Top Break y Diente de sierra. Dinero : la cantidad de efectivo retenido al morir aumenta del 20 % al 30 %.

: la cantidad de efectivo retenido al morir aumenta del 20 % al 30 %. Cuerpo a cuerpo: se ha eliminado el daño de remate cuerpo a cuerpo.

se ha eliminado el daño de remate cuerpo a cuerpo. Vehículos: solo encontraremos quads.

Pero eso no es todo, las Pruebas de Hierro de la Isla Rebirth en Call of Duty: Warzone no tienen entregas de armamento gratis. La duración de la partida y colapso de los círculos se han ajustado para reflejar la escala del mapa.

Si quieren herramientas, tendrán que usar las estaciones de suministros que tendrán precios aumentados:

Lote de placas de blindaje : de 1500 a 2000 $.

: de 1500 a 2000 $. Máscara antigás : de 3000 a 4000 $.

: de 3000 a 4000 $. Ataque racimo : de 3000 a 4000 $.

: de 3000 a 4000 $. Ataque de precisión : de 3500 a 4500 $.

: de 3500 a 4500 $. Autorreanimación : de 4000 a 5000 $.

: de 4000 a 5000 $. UAV : de 4000 a 6000 $.

: de 4000 a 6000 $. Marcador de entrega de armamento : de 7500 a 10 000 $.

: de 7500 a 10 000 $. Ficha de especialista: 30 000 $.

En cuanto a recompensas, Podremos ganar una tarjeta de visita mediante un Desafío Élite.

Adiós a la Isla Rebirth

Este es el último modo que tendrá la Isla Rebirth antes de que reciba una actualización con grandes cambios para este mapa. Los estudios Beenox y Raven Software —a quienes seguimos apoyando en sus intentos de sindicalizarse— consideran estas Pruebas de Hierro como un homenaje a este mapa que llegó originalmente hace más de un año, con la Temporada uno de Black Ops Cold War.

Fuente: sitio web oficial del juego