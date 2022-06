Mercenarios cazafortunas: la temporada 4 de Call of Duty agrega un nuevo mapa a Warzone y otro modo zombis a Vanguard

Sabemos que todos ustedes están ansiosos por la llegada de Modern Warfare II y pueden enterarse de todo lo revelado sobre ese juego aquí, pero eso no significa que no haya nuevo contenido para los otros títulos de CoD. La temporada 4 de Call of Duty es inminente, se llama ‘Mercenarios cazafortunas’ y, además de agregar el nuevo mapa ‘Torreón de la fortuna’ a Warzone, trae nuevas armas, operadores y modos de juego de zombis para Vanguard.

En la siguiente imagen pueden ver un resumen de todo los que será agregado a ambos juegos esta temporada.

¿Cuándo empieza la temporada 4 de Call of Duty: Warzone y Vanguard?

El nuevo contenido comenzará a llegar a ambos juegos a partir del miércoles 22 de junio de 2022. La actualización estará disponible para Warzone ese mismo día a las 11:00 a.m. (hora de Colombia, México, Perú, Ecuador) y desde el día anterior para Vanguard.

Call of Duty: Warzone – novedades de la temporada 4 ‘Mercenarios cazafortunas’

Nuevo mapa de Warzone: Torreón de la fortuna

El mapa Torreón de la fortuna es una isla del mar adriático con un pueblo, un lagar un enorme escondite de mercenarios.

A continuación pueden ver algunas imágenes de los puntos de interés de este nuevo escenario de combate: el pueblo, la cueva de contrabandistas, el torreón y el lagar.

Este mapa tendrá dos nuevos eventos: una contrato de suministros del mercado negro, que nos pondrá a correr para llegar a una estación de compra antes de que el tiempo expire, y extracción de dinero, en la que podemos emboscar a unos mercenarios que tratan de extraer sus provisiones del helipuerto para quedarnos con ellas.

Cambios en Caldera

La llegada del nuevo mapa Torreón de la fortuna a Call of Duty: Warzone no significa que los demás mapas no recibirán algo de amor en la temporada 4 ‘Mercenarios cazafortunas’ y Caldera es un ejemplo de ello.

Este mapa verá ligeros cambios en sus puntos de interés y una reducción de la vegetación que abren nuevas rutas, podremos encontrar bóvedas de mercenarios y, más importante aún, aparecerá el tradicional Storage Town que recordamos de Verdansk.

Otras novedades en el mapa son la granada de pulsos electromagnéticos o EMP y más adelante hasta una camioneta SUV blindada.

Modo de juego por tiempo limitado: saqueo de oro

Esta es una nueva modalidad de ‘Dinero sangriento’ con las siguientes modificaciones:

120 jugadores en lugar de 100

Los jugadores dejan más dinero al ser derrotados.

Es necesario alcanzar $5.000.000 de dólares para ganar.

También aparecerán cajeros automáticos en el juego y una bunker ‘secreto’ que se abre con una tarjeta dorada para ayudarnos a alcanzar la meta económica.

Evento: Mercenarios cazarrecompensas

El evento que da nombre a la temporada 4 de Call of Duty: Vanguard y Warzone está formado por ocho nuevos desafíos que debemos completar en el mapa Caldera y en Torreón de la Fortuna.

Completar los ocho nos recompensará con la SUV blindada dorada además de los tradicionales cosméticos como emblemas, tarjetas, colgantes, etc.

Call of Duty: Vanguard – novedades de la temporada 4 ‘Mercenarios cazafortunas’

Ahora veamos las novedades que llegarán al juego de la segunda guerra mundial, comenzando por el modo zombis.

Modo zombis: Shi No Numa

El nuevo modo zombis será recordado por los veteranos de World at war. Es una modalidad basada en rondas, con una misión principal y varias secundarias.

Si logramos completar la misión principal nos recompensarán con una nueva tarjeta de llamada, pero tenemos que tener cuidado con las trampas si queremos encontrar todos los secretos y misiones secundarias. También podemos aprovechar las tirolesas para movernos rápidamente por el mapa.

Nuevos mapas

Tendremos dos nuevos mapas en la temporada 4 ‘Mercenarios cazafortunas’ de Call of Duty: Vanguard. Primero llegará USS Texas 1945, que nos llevará a combatir en un barco acorazado que tal vez recordemos de CoD: WWII. Más adelante, durante la temporada, podremos jugar en Desolación, un mapa pequeño-mediano en una villa destruida en medio del pacífico.

Nuevo modo: juego de armas con proyectos

En esta divertida modalidad, eliminar un enemigos nos hará cambiar de arma. El primer Operador en matar con todas las 18 armas será el ganador. Dar un golpe cuerpo a cuerpo nos devuelve un arma atrás en la lista y la eliminación final debe ser con el cuchillo arrojadizo.

No hay ventajas, rachas de muertes ni nada por el estilo. Solo habilidad.

Novedades de la temporada 4 para Vanguard y Warzone

Los siguientes elementos estarán disponibles para ambos juegos:

Nuevas armas

SMG Marco 5 (lanzamiento): se consigue en el pase de batalla de la temporada.

(lanzamiento): se consigue en el pase de batalla de la temporada. Ametralladora UGM-8 (más adelante) se consigue en el pase de batalla de la temporada.

(más adelante) se consigue en el pase de batalla de la temporada. Daga de puño (más adelante): se podrá desbloquear completando uno de estos dos desafíos: ‘mata cinco enemigos con ataques cuerpo a cuerpo del arma principal en multijugador’ y ‘mata 100 zombis con ataques cuerpo a cuerpo mientras se usa el manto de aether’. También se podrá comprar en la tienda.

(más adelante): se podrá desbloquear completando uno de estos dos desafíos: ‘mata cinco enemigos con ataques cuerpo a cuerpo del arma principal en multijugador’ y ‘mata 100 zombis con ataques cuerpo a cuerpo mientras se usa el manto de aether’. También se podrá comprar en la tienda. Rifle de asalto Vargo S (más adelante): se podrá desbloquear completando un desafío o comprándola en la tienda.

Nuevos operadores

Estos son los miembros de la Fuerza de tarea ‘Inmortal’ de operaciones especiales:

Capitan Carver Butcher, de Inglaterra (lanzamiento)

Callum Hendry, de Escocia (más adelante)

Ikenna Olowe, de Nigeria (más adelante)

Esas son todas las novedades, nuevas armas y operadores de la temporada 4 ‘Mercenarios cazafortunas’ de Call of Duty, el mapa Torreón de la Fortuna y los cambios al mapa Caldera para Warzone y los nuevos mapas y nuevo modo zombis para Vanguard.

Fuente: blog oficial de la franquicia