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Más cambios en Xbox: Rare será parte de Activision, Obsidian será parte de Bethesda, cerrarán Ninja Theory y despedirán 268 personas

Las malas noticias continúan.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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A comienzos de julio, cuando Xbox anunció que liberaría varios estudios y el despido de 1600 personas, sabíamos que lo peor estaba por venir y que habría otra ronda de cambios y despidos en los siguientes meses. El momento temido ha llegado y las cosas son bastante malas. Nos enteramos que uno de los estudios liberados no consiguió comprador y será cerrado, van a despedir casi 300 personas y algunos estudios legendarios y muy queridos van a quedar bajo el ala de equipos más grandes, creando mucha preocupación entre los fanáticos de sus juegos.

En una publicación oficial atributida al vicepresidente ejecutivo y director de contenido de Xbox, Matt Booty, la compañía explicó los cambios que planea hacer:

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  • Los estudios World’s End y Rare pasarán a hacer parte de Activision
  • Obsidian pasará a hacer parte de Bethesda
  • Microsoft Casual Games pasará a hacer parte de King
  • Playground y Turn 10 se fusionarán en un solo estudio encargado de Forza y Fable
  • Activision formará un nuevo equipo que hará el próximo Halo
  • Despedirán un total de 268 empleados de Halo Studios, directivos y otros equipos ‘first-party’
  • Planean cerrar Ninja Theory aunque siguen explorando otras opciones

Estas son malas noticias. Los jugadores temen que al quedar bajo el ala de Activision y Bethesda, Rare y Obsidian pierdan su personalidad y sean obligados a trabajar en juegos populares en vez de sus propias ideas originales. Obsidian ya había anunciado que trabajaría en uno de los próximos juego de Fallout y no hay planes de cancelar Grounded 2, así que parece que no habrán cambios por ahora. Aún así, no creemos que este sea el ambiente en el que puedan sacar nuevas joyas como Pentiment.

Los de Ninja Theory es aún más triste. Realment creímos que los desarrolladores de la saga de Senua iban a poder seguir adelante y sacar el anunciado tercer juego de la serie Hellblade, pero su final parece inminente. No merecían acabar así.

Los casi 300 despidos tampoco hacen feliz a nadie diferente a los accionistas. Estos solo servirán para empeorar la crisis que actualmente sufre la industria de los videojuegos. Mientras tanto, no olvidemos que Xbox está haciendo una enorme inversión en el próximo megajuego de Hideo Kojima.

¿Cuándo parará esta locura?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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