Videojuegos

Estos son los cambios que tendrá Harbor en Valorant con el rediseño de noviembre 2025

Rehidratado.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Ya han pasado más de tres años desde el lanzamiento del controlador nativo de India y Riot Games por fin escuchó las voces que pedían cambios para este personaje. En uno de los parches de este mes (probablemente el del 11 de noviembre) por fin veremos un rediseño o ‘rework’ para Harbor con cambios que lo harán mucho más competitivo en las partidas de Valorant.

En este video pueden ver algunos de los cambios en acción. Sigan leyendo para una descripción más completa de las novedades.

Ahora veamos cómo cambio el artefacto. Todo depende de la habilidad equipada:

  • Marea Alta: Dispara para lanzar por el suelo una cortina que bloquea la visión hacia adelante. Mantén presionado el disparo para guiar la cortina hacia la mira. Usa el disparo secundario para detener antes la cortina. Todos los jugadores que crucen Marea alta quedan ralentizados.
  • Remolino ciclónico: Dispara para lanzar un remolino explosivo que ofusca y ralentiza temporalmente a los enemigos que se encuentran dentro de él tras un tiempo breve.
  • Cúpula: Activa para crear un humo en la ubicación seleccionada. Mantén presionado el disparo o el disparo secundario mientras apuntas para mover el marcador. Recarga para alternar la vista de apuntado. Reactiva para darle un escudo al humo. El escudo del humo se puede destruir.
  • Cataclismo: Dispara para lanzar una ráfaga de agua que se precipita hacia adelante para ofuscar y ralentizar a los enemigos que alcance.

Aquí tienen otro video de los cambios a las habilidades.

Estos cambios que llegarán con el rediseño o ‘rework’ de Harbor deberían hacer que Harbor se destaque más en su rol de controlador en las partidas de Valorant. ¿Están satisfechos con esto?

