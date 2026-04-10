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Estos son los cambios y mejoras que llegarán a Crimson Desert en las próximas actualizaciones

¿Estás cómodo, Kliff?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Hace tiempo no veíamos un lanzamiento tan controversial como el de este juego del estudio coreano Pearl Abyss. Mientras que unos jugadores lo están amando, otros no lo soportan. Eso sí, incluso sus más fervientes fans aceptan que tiene muchos elementos por mejorar. Con suerte, las mejoras y cambios en los que están trabajando los desarrolladores de Crimson Desert para futuras actualizaciones arreglarán sus mayores problemas.

De acuerdo a un comunicado oficial, el equipo de Pearl Abys «ha estado siguiendo de cerca los comentarios de los jugadores al tiempo que trabajamos para que el juego sea una experiencia aún más agradable para todos». Estas son algunas de las mejoras y cambios que tienen planeados:

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  • Revancha contra jefes y repoblación de zonas liberadas – podremos volver a enfrentarse a jefes que hayamos derrotado y «bloquear» las zonas liberadas para poder volver a enfrentar enemigos en ellas.
  • Cambios a los niveles de dificultad – Podremos modificar las opciones de dificultad fácil, normal y difícil para alterar el combate de acuerdo a nuestras preferencias.
  • Nuevas habilidades para los personajes Damiane y Oongka para que sean más similares a Kliff.
  • Opción para ocultar las armas de la espalda
  • Nuevos atuendos
  • Nuevas mascotas y monturas con opciones de equipamiento ampliadas
  • Mejoras técnicas y visuales
  • Mejoras a la interfaz de usuario y tamaño del texto
  • Mejoras en los controles
  • Mejoras en la calidad visual de los paisajes lejanos

Para finalizar esta lista de cambios y mejoras, y como un regalo para los jugadores, la banda sonora original de Crimson Desert se lanzará como un DLC gratuito en Steam y en las principales plataformas musicales a nivel mundial.

Al momento de hacer esta nota, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de las actualizaciones con estos cambios y mejoras, pero se espera que estén disponibles entre abril y junio de 2026.

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Crimson Desert es un juego de acción y aventura en un mundo abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Mac y PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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