Videojuegos

Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: ceremonia de apertura, transmisiones y resultados del Día 1 en videojuegos, JCC y GO

No maior país da América Latina.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Comienza una nueva temporada de enfrentamientos con el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 o Pokémon Latin America International Championships, que se lleva a cabo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, del 21 al 23 de noviembre del 2025. Pokémon Scarlet / Violet en videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables y Pokémon GO, son las tres categorías presentes durante los tres días de competencia en territorio latino.

Esta es la ceremonia de apertura que tuvo lugar en Sao Paulo. Con la canción principal del primer ‘anime’ de Pokémon, fue una presentación más sobria que la del año pasado y sin mucho para destacar.

- Publicidad -
Campeonato Pokémon Latinoamérica 2026

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)

Formato suizo, 54 participantes, 11 rondas.

Este es el último año donde se utilizarán los juegos de Pokémon Scarlet / Violet, pues desde 2026, Pokémon Champions para Switch y móviles será el ecosistema competitivo principal de Pokémon en VGC.

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)

Formato suizo, 28 participantes, 14 rondas.

Pokémon GO

16 grupos con la misma cantidad de jugadores. Bracket de doble eliminación. Los mejores dos jugadores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

En Pokémon GO hay tres colombianos participantes durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026.

(izq. a der.) Ricardo Cucalon, Dilson Arévalo y Carlos Avellaneda.

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensos combates en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon) y Pokémon GO.

Si bien no hay transmisión oficial, Pokémon Unite también hizo parte del Día 1 con su fase de grupos y 16 equipos victoriosos. Perú Unite son los actuales campeones mundiales desde su coronación en Anaheim.

🗺

Mundo Pokémon

Regalos, códigos y drops para reclamar…
Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]:…
Mega Zeraora se une al DLC…
¿Está Pokémon Pokopia ubicado en un…
Última actualización de Nintendo Switch y…
Conoce algunos de los personajes originales…
Star Citizen: todos los cambios y novedades de la actualización Alpha 4.4
Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Uno de los mejores juegos de Warhammer está completamente gratis en Steam (noviembre 2025)
El Black Friday ya empezó, estas son las ofertas en videojuegos de Amazon
Cuando llegan Tomy y Daly a la tienda de Fortnite y qué trae su lote
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Uno de los mejores juegos de Warhammer está completamente gratis en Steam (noviembre 2025)
Siguiente artículo Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
No hay comentarios

Lo último

MF Ghost: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada
Anime y Manga
Hoyoverse revela Varsapura, su nuevo juego creado en Unreal Engine 5
Videojuegos
Genshin Impact versión Luna III (6.2): fecha, códigos, banners, eventos y más
Videojuegos
Tráiler de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, 40 años después de Balada de pájaros cantores y serpientes
Cine y TV