Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: ceremonia de apertura, transmisiones y resultados del Día 1 en videojuegos, JCC y GO

Comienza una nueva temporada de enfrentamientos con el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 o Pokémon Latin America International Championships, que se lleva a cabo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, del 21 al 23 de noviembre del 2025. Pokémon Scarlet / Violet en videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables y Pokémon GO, son las tres categorías presentes durante los tres días de competencia en territorio latino.

Esta es la ceremonia de apertura que tuvo lugar en Sao Paulo. Con la canción principal del primer ‘anime’ de Pokémon, fue una presentación más sobria que la del año pasado y sin mucho para destacar.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)

Formato suizo, 54 participantes, 11 rondas.

Este es el último año donde se utilizarán los juegos de Pokémon Scarlet / Violet, pues desde 2026, Pokémon Champions para Switch y móviles será el ecosistema competitivo principal de Pokémon en VGC.

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)

Formato suizo, 28 participantes, 14 rondas.

Pokémon GO

16 grupos con la misma cantidad de jugadores. Bracket de doble eliminación. Los mejores dos jugadores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

En Pokémon GO hay tres colombianos participantes durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026.

(izq. a der.) Ricardo Cucalon, Dilson Arévalo y Carlos Avellaneda.

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensos combates en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon) y Pokémon GO.

Congratulations to the 16 teams that conquered the #PokemonLAIC group stage! 👏



See you in tomorrow's bracket stage 🔜#PokemonUNITE | #UNITEesports pic.twitter.com/VTudlVgs2T — Pokémon UNITE Championship Series (@UniteEsports) November 21, 2025

Si bien no hay transmisión oficial, Pokémon Unite también hizo parte del Día 1 con su fase de grupos y 16 equipos victoriosos. Perú Unite son los actuales campeones mundiales desde su coronación en Anaheim.