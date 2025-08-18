Videojuegos

Campeonato Mundial Pokémon 2025: finales y resultados del Día 3 en Videojuegos, JCC, GO y Unite

El fuego del tercer y último día.

Llegamos al tercer y último día del Campeonato Mundial Pokémon 2025 llevado a cabo en Anaheim, California, después de dos días con los mejores jugadores a nivel global en los videojuegos Scarlet / VioletJuego de Cartas ColeccionablesPokémon GO y Unite. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría disputada durante el Día 3 correspondiente al domingo 17 de agosto. Recuerda que puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube y los resultados del Día 2.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet

Finales al mejor de tres combates.

Masters – Gran Final

Premios en dólares americanos

Mundial Pokémon 2025 resultados

Seniors

Juniors

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Finales al mejor de tres combates.

Masters – Gran Final

Mundial Pokémon 2025 resultados
Mundial Pokémon 2025 resultados

Premios en dólares americanos

Seniors – Top 8 y Gran Final

Mundial Pokémon 2025 resultados

Premios en dólares americanos

Mundial Pokémon 2025 resultados

Juniors

Pokémon GO

Finales al mejor de cinco combates.

Mundial Pokémon 2025 resultados

Premios en dólares americanos

Mundial Pokémon 2025 resultados

Pokémon Unite

Finales al mejor de cinco combates.

Mundial Pokémon 2025 resultados

Gran Final

Mundial Pokémon 2025 resultados
Perú se lleva la victoria de Pokémon Unite en el Campeonato Mundial 2025 de Anaheim

Premios en dólares americanos

Los entrenadores compitieron a lo largo de tres días intensos en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon Unite. Mientras que los entrenadores conectados a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de cotransmisiones destacadas pudieron celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon UniteAquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales. Gracias por seguir todas las últimas novedades del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en GamerFocus.

Resultados del Día 1

Resultados del Día 2

Conoce todo lo que ofrece el Campeonato Mundial Pokémon 2025 en nuestro recorrido especial
Perú se lleva la victoria de Pokémon Unite en el Campeonato Mundial 2025 de Anaheim
Conoce todo lo que ofrece el Campeonato Mundial Pokémon 2025 en nuestro recorrido especial
Resultados Día 2 del Campeonato Mundial Pokémon 2025: Videojuegos, JCC, GO y Unite
Campeonato Mundial Pokémon 2025: resultados del Día 1 en Videojuegos, JCC, GO y Unite
Visitamos el Pokémon Center del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim y esto fue lo que encontramos
