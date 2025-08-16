Videojuegos

Campeonato Mundial Pokémon 2025: resultados del Día 1 en Videojuegos, JCC, GO y Unite

Clasificados del primer día.

El primer día del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim, California, dejó a un grupo de clasificados en los videojuegos Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Unite. A continuación veremos a los jugadores de cada categoría que continuarán en las rondas del Día 2 correspondientes al sábado 16 de agosto. También puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube, por si te los perdiste.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet

Formato suizo: 32 participantes, 8 rondas, el mejor de dos combates avanza al Día 2.

Masters

Mundial Pokémon 2025 resultados

Seniors

Mundial Pokémon 2025 resultados

Juniors

Mundial Pokémon 2025 resultados

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Formato suizo: 16 participantes, 8 rondas, el mejor del combate o desempate avanza al Día 2.

Masters

Mundial Pokémon 2025 resultados

Seniors

Juniors

Mundial Pokémon 2025 resultados

Pokémon GO

52 participantes, Bracket de doble eliminación hasta el Top 32.

Mundial Pokémon 2025 resultados

Pokémon Unite

27 equipos participantes divididos en 8 grupos.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los ‘playoffs’.

Mundial Pokémon 2025 resultados

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensa competencia en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon Unite, y los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de las cotransmisiones destacadas podrán celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon UniteAquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Mantente al tanto de las últimas novedades del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en GamerFocus.

Visitamos el Pokémon Center del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim y esto fue lo que encontramos
Filtran la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7, no saldrá inicialmente para Switch 2
Ya jugamos Leyendas Pokémon: Z-A, el principio de la revolución
Shadow Labyrinth – Reseña
Regalos digitales que puedes reclamar del Campeonato Mundial Pokémon 2025
