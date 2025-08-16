Campeonato Mundial Pokémon 2025: resultados del Día 1 en Videojuegos, JCC, GO y Unite

El primer día del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim, California, dejó a un grupo de clasificados en los videojuegos Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Unite. A continuación veremos a los jugadores de cada categoría que continuarán en las rondas del Día 2 correspondientes al sábado 16 de agosto. También puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube, por si te los perdiste.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet

Formato suizo: 32 participantes, 8 rondas, el mejor de dos combates avanza al Día 2.

Masters

Seniors

Juniors

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Formato suizo: 16 participantes, 8 rondas, el mejor del combate o desempate avanza al Día 2.

Masters

Seniors

Juniors

Pokémon GO

52 participantes, Bracket de doble eliminación hasta el Top 32.

Pokémon Unite

27 equipos participantes divididos en 8 grupos.



Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los ‘playoffs’.

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensa competencia en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon Unite, y los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de las cotransmisiones destacadas podrán celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon Unite. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Mantente al tanto de las últimas novedades del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en GamerFocus.