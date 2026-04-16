Esta es la canción de Lana del Rey que servirá de introducción a 007 First Light, el nuevo juego de James Bond

Uno de los elementos que siempre caracteriza a las películas de James Bond es una icónica canción de introducción de boca de un artista de moda. Gracias a esto hemos tenido joyas de la música como Skyfall de Adele, Live and Let Die de Paul McCartney y Diamonds Are Forever de Shirley Bassey. El próximo videojuego basado en el agente de MI6 no se va a quedar atrás, así que 007 First Light va a estar acompañado por una nueva canción de la cantante neoyorquina Lana del Rey.

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No tenemos que esperar al lanzamiento del juego el próximo miércoles 27 de mayo de 2026 para escucharla. Esta canción —apropiadamente llamada First Light— ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify y Apple Music. También publicaron un video oficial con las letras en YouTube que pueden ver a continuación.

Este nuevo juego es una especie de «reinicio» de las historias de James Bond que nos muestra a un agente más joven de lo habitual que aún no se había ganado su número 00. Está siendo desarrollado por IO Interactive, responsables del fantástico Hitman: World of Assassination y se espera que herede algunos de los mejores elementos de esa obra. Contará con la participación de actores como Patrick Gibson, Lennie James, Noémie Nakai, Gemma Chan e incluso Lenny Kravitz, que interpretará a uno de los villanos.

007 First Light saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC el 27 de mayo. También tendrá una versión para Nintendo Switch 2 que fue aplazada para el tercer trimestre de este año.