Capcom anuncia el fin del soporte de Street Fighter 6 para Windows 10

Con la llegada de C. Viper a Street Fighter 6, la tercera temporada de contenido DLC del juego va llegando a la mitad y para mitad del 2026 el juego cumplirá tres años desde su lanzamiento para consolas y PC. Es precisamente esta plataforma —o mejor dicho sus usuarios— los que se ven afectados con un reciente anuncio de Capcom. Ya que, el pasado 14 de octubre, Microsoft terminó el soporte para Windows 10, incluso ofreciendo a los usuarios la posibilidad de actualizar su sistema operativo de forma gratuita. Debido a esto, Capcom anunció que la versión de Street Fighter 6 para PC (Steam) dejará de tener soporte para Windows 10.

¿Qué pasará con los jugadores de Street Fighter 6 que ejecuten el juego en Windows 10?

La respuesta rápida es nada, por el momento aquellos jugadores que tengan aún Windows 10 podrán jugar sin problema Street Fighter 6 en sus PC. Sin embargo, debido a que Capcom ya no probará las futuras actualizaciones del juego en Windows 10, no tienen forma de comprobar si el juego se ejecutará de forma apropiada en el ahora descontinuado sistema operativo de Microsoft.

Esta es la declaración oficial de Capcom sobre el tema:

Microsoft dejará de ofrecer soporte técnico para Windows 10 el 14 de octubre de 2025. Desde esa fecha, ya no garantizaremos que Street Fighter 6 funcionará correctamente en equipos con Windows 10. Aún podrás jugar Street Fighter 6 en Windows 10 después del 14 de octubre de 2025, pero futuras actualizaciones del sistema o del juego podrían hacer que sea incompatible.

No garantizamos el correcto funcionamiento de juegos y productos en sistemas operativos para los que Microsoft dejó de ofrecer soporte. Si ocurre un problema al ejecutar uno, solo ofreceremos ayuda basada en la información anterior a la interrupción de la asistencia para Windows 10. Terminaremos los servicios de investigación de problemas relacionados con la ejecución de nuestros productos en Windows 10.

Fuente: Steam