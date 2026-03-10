Videojuegos

Capcom anuncia los planes que tienen para el contenido DLC de Resident Evil Requiem

El director Koshi Nakanishi anunció un modo foto, un minijuego para mayo y una expansión de historia en desarrollo para RE 9.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

No ha pasado ni un mes desde el lanzamiento de Resident Evil Requiem y Koshi Nakanishi, director del juego, ha dado una declaración oficial con una actualización que muchos estaban esperando. Nakanishi, ha confirmado que —adem´pas de las recientes actualizaciones— Capcom se encuentra trabajando en nuevo contenido para Resident Evil Requiem.

Koshi Nakanishi sale en el video con una camisa con una imagen del modo Ethan Must Die de Resident Evil 7: Biohazard. En este modo Ethan cuenta con un cuchillo y 12 espacios no hay puntos de control. Además, si morimos se reinicia la partida, dejando una estatua con un objeto previo. Será esta una pista de uno de los modo adicionales que llegarán vía DLC a RE 9.

¿Cuál será el contenido descargable (DLC) que tendrá Resident Evil Requiem?

Tras el despliegue de un primer parche orientado a la corrección de errores críticos, el equipo de desarrollo informó que mantendrá un monitoreo constante sobre el desempeño del juego. Además de estas mejoras de estabilidad, Nakanishi señaló que para el mes de mayo está prevista la integración de un nuevo minijuego. Aunque no se compartieron detalles específicos sobre las mecánicas de este modo, fue presentado como parte de una estrategia de soporte post-lanzamiento de RE 9.

La pregunta sobre quién será la esposa de Leon continua sin ser contestada, pero definitivamente no es Sherry como muchos pensaban.

Sin embargo, luego de un par de bromas hechas por Nakanishi mostrando algunas imágenes, unas sobre el estado civil de Leon y otras mostrando minijuegos de RE 7 con personajes de Requiem Capcom confirmó lo que muchos querían. Así que es oficial que Capcom se encuentra trabajando en una expansión de la historia de Resident Evil Requiem. Según el director, este contenido adicional tiene como objetivo profundizar en el universo establecido en esta entrega, pero no reveló detalles sobre qué personajes lo protagonizarán. Desafortunadamente, solo sabemos que se encuentran en etapas de desarrollo y no fue compartida una fecha de lanzamiento estimada. Capcom ha solicitado a la comunidad mantener la expectativa mientras se completan los procesos de desarrollo necesarios.

☣️

Vía: @RE_Games

