Capcom anuncia Mega Man Star Force: Legacy Collection, el cual llegará en el 2026

Al tiempo que se estaba transmitiendo el Nintendo Direct de septiembre del 2025, Capcom compartió en sus diferentes redes sociales el anuncio de una nueva colección del bombardero azul. Mega Man Star Force: Legacy Collection es el nombre de esta nueva compilación de juegos de Rockman —como se le conoce al personaje en Japón— que compila siete juegos de la serie Mega Man Star Force, o Shooting Star Rockman como se llaman estos títulos en Japón.

¿Cuándo sale y cuáles son los juegos que estarán en la Mega Man Star Force: Legacy Collection?

Mega Man Star Force: Legacy Collection estará disponible en algún momento del 2026 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC vía Steam. Adicionalmente, la colección —al igual que la Mega Man Battle Network: Legacy Collection— tendrá juego en línea donde los jugadores podrán enfrentarse en partidas casuales, igualadas y también intercambiar cartas con otros jugadores.

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Capcom lanzó la serie de videojuegos Mega Man Star Force en el 2006 par Nintendo DS. La historia de estos juegos se desarrolla en el año 22XX, unos 200 años después de los eventos de la serie Mega Man Battle Network. A diferencia de Battle Network, que se centraba en NetNavis basados en los Robot Masters de otras sagas de Mega Man, Star Force presenta a los EM Beings. Esta serie se concibió para ser una historia independiente. Es así que cuenta con enemigos originales con muy pocas referencias a otros juegos de la franquicia. Todo esto se hizo con el fin de que los jugadores pudieran disfrutar por completo sin necesidad de tener un conocimiento profundo de las entregas anteriores.

Fuente: canal oficial de Capcom en YouTube