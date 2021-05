Anunciado en el Nintendo Direct de febrero (2021), Capcom Arcade Stadium es la compilación definitiva de los clásicos para ‘arcade’ de la compañía japonesa. Dividida en tres paquetes, esta antología —que ofrece 32 títulos— fue una exclusiva de Switch por varios meses. Si bien Capcom reveló que llegaría a otras plataformas, no especificó una fecha.

Ahora, sin previo aviso, la compañía ha dado a conocer que Capcom Arcade Stadium ya está disponible para PS4, Xbox One y Steam. He aquí lo que deben saber sobre esta compilación.

¿Qué juegos contiene Capcom Arcade Stadium?

Juegos gratis

1943 – The Battle of Midway –

Tras descargar la aplicación de Capcom Arcade Stadium en su consola, la cual es 100% gratis, los jugadores podrán descargar sin costo alguno 1943 – The Battle of Midway –.

Ghosts ‘n Goblins

De tener una suscripción activa de PlayStation Plus, los jugadores de PS4 pueden descargar Ghosts ‘n Goblins completamente gratis. Esta oferta estará disponible hasta el 2 de junio. Los usuarios de Xbox One y Steam no pueden descargar Ghosts ‘n Goblins gratis: solo pueden adquirir este clásico comprándolo o obteniendo todos los packs de Capcom Arcade Stadium.

Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 – ’88)

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Pack 2: Arcade Revolution (’89 – ’92)

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941 – Counter Attack –

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II – The World Warrior –

Captain Commando

VARTH – Operation Thunderstorm –

Pack 3: Arcade Evolution (’92 – ’01)

Warriors of Fate

Street Fighter II’ – Hyper Fighting –

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear – Strategic Variant Armor Equipment –

Cyberbots – Fullmetal Madness –

19XX – The War Against Destiny –

Battle Circuit

Giga Wing

1944 – The Loop Master –

Progear

¿Qué precio tienen los diferentes packs?

Cada uno de los packs de Capcom Arcade Stadium puede comprarse por $15 dólares estadounidenses, más o menos $56,200 pesos colombianos. Sin embargo, también es posible comprarlos todos por $30 dólares estadounidenses, aproximadamente $112,350 pesos.

¿Qué novedades tiene Capcom Arcade Stadium?

Además de los juegos mencionados, Capcom Arcade Stadium ofrece varias novedades en materia de jugabilidad. Estas incluyen la opción de determinar la velocidad y dificultad del juego, además de la posibilidad de rebobinar y guardar partidas. Adicionalmente, hay varios filtros y marcos para la interfaz. El título también incluye el sistema de clase CASPO —que permite construir modelos de ‘arcade’, entre otras cosas— y un modo contrarreloj.

Bono para usuarios de CAPCOM ID

Aquellos que tengan una cuenta de CAPCOM ID, pueden canjear el tema principal de Capcom Arcade Stadium: A Brand New Day. Para reclamar este bono, basta con seguir este enlace.

Fuente: comunicado de prensa de Capcom