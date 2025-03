Capcom Cup 11 Top 16: clasificados, resultados de la final del mundial de Street Fighter

Llave de ganadores (winners)

Takamura (Ken) vs. TM|NoahTheProdigy (Luke)

IBSG|Kakeru (JP) vs. 2G|Blaz (Ryu, Ken)

BST|Fuudo (Ed) vs. DRX|Leshar (Ed)

JuicyJoe (JP) vs. Reject|AngryBird (Ken)

Llave de perdedores (losers)

NIP|Phenom (Cammy) vs. Falcons|NL (Akuma)

Rohto|Tokido (Ken) vs. Broski (A.K.I.)

WBG|MenaRD (M. Bison, Blanka) vs. GG|Xian (Dee Jay)

KSG|Xiaohai (M. Bison, Mai, Akuma, Cammy) vs. CR|Shuto (Akuma)