Capcom desea hacer nuevos crossovers con Marvel y SNK

El mes pasado Capcom sorprendió a toda la comunidad de juegos de pelea con el anuncio de Marvel Vs. Capcom Fighting Collection. Ahora, SNK ha revelado —durante EVO 2024— el relanzamiento de SNK vs. Capcom: SVC Chaos para plataformas actuales y con un gran número de mejoras de calidad de vida. al tiempo que esto pasaba, Shuhei Matsumoto —productor de Street Fighter 6 y Marvel vs Capcom Fighting Collection— en entrevista con el medio Dexerto reveló los deseos de la desarrolladora japonesa para hacer nuevos juegos de la serie Vs Capcom.

Capcom desea desarrollar nuevos ‘crossover’ que enfrenten a sus personajes con los de Marvel o SNK

Matsumoto reveló en la entrevista que Capcom tiene grandes planes para el futuro de los ‘crossovers’. Expresó el deseo de crear nuevos juegos de Marvel vs. Capcom y Capcom vs. SNK, aunque aclaró que estos proyectos llevarían tiempo y esfuerzo. Además, agregó que el relanzamiento de estos juegos clásicos busca exponerlos a nuevas audiencias y medir el interés de los fanáticos. Si la respuesta es positiva, podrían surgir oportunidades para desarrollar nuevas entregas.

El productor también compartió que Marvel y Capcom han estado en conversaciones durante años para hacer realidad esta colaboración. Marvel es consciente del amor de los fanáticos por la serie Versus y Marvel vs. Capcom y su apoyo fue clave para el desarrollo de la colección.

Además, el anuncio de Terry Bogard y Mai Shiranui como personajes DLC en Street Fighter 6 ha generado expectativas sobre un posible Capcom vs. SNK 3. Aunque no hay confirmaciones, la posibilidad está más latente que nunca. Ya que, la relación entre Capcom y SNK se fortaleció aún más con el relanzamiento de SNK vs. Capcom: SVC Chaos en Steam, PlayStation 4, Nintendo Switch y GOG.

Para alegria de la comunidad de juegos de pelea, el futuro de los crossovers de Capcom parece prometedor. La compañía busca revivir franquicias queridas por los fanáticos y volver explorar viejas fórmulas que fueron un éxito al final de la era dorada del género. La respuesta de los jugadores será clave para determinar si veremos nuevas entregas de Marvel vs. Capcom y Capcom vs. SNK en el futuro.

Fuente: Dexerto