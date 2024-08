Capcom detalla su participación en Tokyo Game Show 2024

Desde febrero sabemos cuándo se llevará a cabo Tokyo Game Show 2024. Así que es normal que a un mes de dar inicio, la feria de videojuegos con mayor tradición del mundo, las desarrolladoras empiecen a compartir lo que podrán esperar los asistentes al evento o aquellos que lo vean desde su casa. El primer en dar un paso a delante este año es Capcom, el cual acaba de revelar los que llevará a Tokyo Game Show 2024.

¿Cuál son los juegos que llevará Capcom a Tokyo Game Show 2024?

Además de multiples demostraciones de diferentes juegos que Capcom llevará a Tokyo Game Show 2024, la desarrolladora japonesa llevará a cabo una transmisión en vivo. Aunque aún no se ha revelado el contenido específico del programa, Capcom ya confirmó que su programa especial en Tokyo Game Show 2024 será el jueves 26 de septiembre 8:00 AM Colombia, 7:00 AM, México y 3:00 PM España.

Capcom también confirmó la lista de juegos que tendrán demostraciones en Tokyo Game Show 2024:

¿Cuándo es o cuál es la fecha de inicio de Tokyo Game Show 2024?

Si son aquellos que siempre están pendientes de los anuncios y lanzamientos de juegos de Tokyo Game Show y quieren conocer cuándo es la edición del 2024, les contamos que Tokyo Game Show 2024 se llevará a cabo del jueves 26 de septiembre al domingo 29 de septiembre de 2024 en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

Este año, el equipo de relaciones publicas de la feria resalto lo siguiente:

Mayor alcance global: con casi la mitad de los expositores provenientes del extranjero, TGS 2024 se consolida como un evento de nivel mundial. Se organizarán eventos promocionales en Asia y se colaborará con agencias de viajes para atraer visitantes de todo el mundo a la feria.

con casi la mitad de los expositores provenientes del extranjero, TGS 2024 se consolida como un evento de nivel mundial. Se organizarán eventos promocionales en Asia y se colaborará con agencias de viajes para atraer visitantes de todo el mundo a la feria. Formato híbrido: el éxito del formato híbrido en 2023 se repite. Así que este año se mejorará y esto permitirá que la experiencia del TGS sea más accesible para los jugadores de todo el mundo.

el éxito del formato híbrido en 2023 se repite. Así que este año se mejorará y esto permitirá que la experiencia del TGS sea más accesible para los jugadores de todo el mundo. Más espacio para más experiencias: Se amplía la superficie de la exposición para acoger a más expositores.

Se amplía la superficie de la exposición para acoger a más expositores. Nueva sección: Pabellón de Tecnología de IA: Se incorpora un espacio dedicado a las soluciones B2B de IA.

Se incorpora un espacio dedicado a las soluciones B2B de IA. Mejor difusión de las últimas noticias: se invitará a periodistas e influencers de todo el mundo para ampliar la cobertura del evento y compartir las últimas noticias y anuncios con una audiencia global.

