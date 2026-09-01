Capcom en Tokyo Game Show 2026: anuncios, fecha de la transmisión especial y los todos los juegos que estarán en la feria

Capcom ha revelado los juegos que harán parte de su presencia en Tokyo Game Show 2026, la feria de videojuegos más importante del continente asiático y la más longeva de la industria. La desarrolladora estará presente de manera física en el evento y además tendrá una transmisión digital especial para presentar las novedades de sus títulos más esperados.

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¿Cuándo es el Capcom Spotlight, la transmisión con los anuncios de TGS 2026?

Previo al inicio del TGS 2026, se transmitirá el programa “Capcom Spotlight: Tokyo Game Show 2026”. La transmisión especial durará 40 minutos y ofrecerá las últimas noticias y anuncios sobre los próximos títulos en ser lanzados y algunos de los que continúan en desarrollo activo. El Capcom Spotlight: Tokyo Game Show 2026 se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 8:00 a. m. en México, 9:00 a. m. en Colombia, 11:00 a. m. en Argentina y 4:00 p. m. en España.

¿Cuáles son los juegos que Capcom llevará o tendrán anuncios en Tokyo Game Show 2026?

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Mega Man: Dual Override (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Monster Hunter Wilds Expansion “Ascendance” (PS5, Xbox Series, PC)

Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

PRAGMATA (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)

¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

Fuente: página oficial de Capcom