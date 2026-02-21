Capcom está desatado con el mercadeo de Resident Evil Requiem y ya agotó la venta de una máquina de ejercicio

Capcom se asoció en Japón con una compañía conocida por sus infomerciales para lanzar una edición limitada de Resident Evil Requiem que incluye una máquina de hacer ejercicio. Limitado a solo 50 sets y con un precio de 19,800 yenes (127 dólares estadounidenses), el set Pesadilla Aterradora, creado en colaboración con la empresa de comercio electrónico Yume Group, se agotó por completo en menos de cinco horas. El set Pesadilla Aterradora de Resident Evil Requiem incluye una copia del juego para PS5 o Switch 2 y una barra de dominadas de tamaño completo para hacer ejercicio.

En Japón, Yume Group es conocido por vender todo tipo de productos a través de su sitio web y anuncios. El presidente de Yume Group, Shigehiro Ishida, y la cantante asociada, Yuri Hoshina, promocionan el juego con su estilo característico. El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, menciona a los dos protagonistas de Requiem, Grace y Leon, y la mezcla de terror y acción del juego, palabras clave que aparecen con fuerza en pantalla.

Al parecer, la idea es que los jugadores puedan usar este aparato de ejercicio independiente, conocido como el «Dispositivo de salud colgante de sueños», para liberar la tensión después de luchar contra zombis y desorientarse con los puzles.

«Cuando estés cansado de jugar, agárrate fuerte. ¡Te relajará la espalda y los hombros agarrotados por el miedo!», aconseja la página de la tienda. El anuncio publicitario presenta la barra de dominadas mientras muestra imágenes de una aterrorizada Grace Ashcroft colgada boca abajo, como en el tráiler de presentación del juego. Al agotarse sólo cinco horas después el set Pesadilla Aterradora, quiere decir que los fanáticos compran lo que sea que tenga el respaldo de su juego favorito, así no tenga nada que ver con el mismo.