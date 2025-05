Capcom explica la «censura» del traje especial de Oyu en su remasterización de Onimusha 2

Cuando los juegos clásicos son remasterizados para plataformas modernas, es común que hagan cambios y ajustes a algunos elementos originales. Puede agregar contenido, balancear la dificultad y en ocasiones, alterar algunos elementos. Eso es lo que va a pasar con la nueva versión de Onimusha 2: Samurai’s Destiny para PC, PS4, PS5 y Nintendo Switch, pues uno de los trajes alternativos de Oyu será cambiado en un caso que algunos jugadores están describiendo como «censura».

El cambio ya había sido notado en los tráileres y las ‘previews’ del juego —pueden leer nuestras primeras impresiones aquí— y pueden ver una comparación en la imagen a continuación, cortesía del usuario de Reddit WilliamFaure.

Este traje solía obtenerse al completar el juego al 100% en la versión original, pero en la versión remasterizada se podrá conseguir desde el comienzo del juego junto con el traje alternativo de Jubei sin necesidad de realizar ningún esfuerzo.

Unos días después de que se desató esta pequeña controversia por el cambio, Capcom se pronunció. Mediante una publicación en la cuenta oficial para Japón del juego en Twitter explicaron simplemente que en la versión remasterizada de Onimusha 2: Samurai’s Destiny «se han realizado ajustes al traje especial de Oyu para reducir la exposición de la piel».

¿Por qué necesitaban reducir la exposición de la piel? No lo dicen. A nuestro conocimiento, no han habido críticas específicas hacia este traje de Oyu ni a su aparente sexualización. Tampoco parece que sea un requerimiento para lanzar el juego en un mercado específico. Vale la pena notar que este es un juego con clasificación para mayores de 16/17/18 años (dependiendo de la región) y no es considerado apto para todos los públicos, lo que hace aún más extraña esta «censura».