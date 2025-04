Capcom Fighting Collection 2: dos de los juegos más esperados protagonizan un nuevo tráiler

El 16 de mayo de 2025, los fanáticos de los juegos de pelea podrán disfrutar de una de las colecciones mejor curadas de juegos del género con el lanzamiento de la Capcom Fighting Collection 2. Esta compilación incluye títulos emblemáticos como Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro y Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, los cuales son los protagonistas del nuevo tráiler que ha compartido la desarrolladora japonesa.

Según el productor de Capcom, Shuhei Matsumoto, la cooperación entre Capcom y SNK para esta colección fue “fluida”, lo que se alinea con recientes acercamientos como la inclusión de Terry Bogard y Mai Shiranui en Street Fighter 6, y la llegada de Ken y Chun-Li a Fatal Fury: City of the Wolves como DLC. Este intercambio alimenta la esperanza de los fanáticos sobre un posible Capcom vs. SNK 3.

Cambios en el Meta Online

En las partidas clasificatorias online de Capcom vs. SNK 2, se han prohibido el roll cancel (disponibles en ciertos Grooves). Esta es una técnica avanzada que permite cancelar la animación de roll para dotar a algunos movimientos de la invencibilidad del mismo. Esta restricción modifica sin lugar a dudas el meta competitivo. A pesar de esta limitación online, el juego cuenta con 48 personajes combinables con los seis Grooves, lo que resulta en 288 posibles estilos de juego, asegurando una alta rejugabilidad.

Una colección más allá de la nostalgia

De todas las colecciones que hasta el momento ha lanzado la desarrolladora japonesa, Capcom Fighting Collection 2 es sin lugar a dudas la que tiene la lista de juegos más atractiva y diversa. Esta colección incluye juegos lanzados en las placas arcade CPS III, ZN-2 y Naomi. No contamos CPS II, placa donde debutó Street Fighter Alpha 3, porque la versión «UPPER» fue lanzada para Naomi en 1999.

Lista de juegos incluidos en Capcom Fighting Collection 2:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

¿Cuáles son las novedades que tendrán los juegos incluidos en la Capcom Fighting Collection 2?

En Capcom Fighting Collection 2 se pueden jugar partidas casuales e igualadas con el agregado del netcode rollback.

Las nuevas características de los juegos que estarán presentes en la Capcom Fighting Collection 2 incluyen una galería de arte, reproductor de música, ajustes EX —para desbloquear personajes ocultos sin claves—, modo de entrenamiento —con visor de ‘hitboxes’—, la posibilidad de guardar y cargar a mitad de partida, controles especiales para ejecutar movimientos con un solo botón, filtros de imagen adicionales y la posibilidad de escuchar las OST de todos los juegos incluidos en la Capcom Fighting Collection 2.

Fuente: Capcom