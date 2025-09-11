Videojuegos

Capcom Fighting Collection 2: nota del parche o actualización de septiembre de 2025

Capcom Fighting Collection 2 acaba de recibir una nueva actualización y aquí les contamos los cambios y ajustes hechos al juego.

Hace poco la Capcom Fighting Collection 2 recibió una gran actualización que agregó contenido adicional y algunos personajes nuevos a títulos de la colección como Street Fighter Alpha 3 Upper. Ahora, la desarrolladora japonesa ha vuelto a actualizar Capcom Fighting Collection 2 y aquí, les compartimos todas las notas que listan los cambios aplicados en la nueva actualización.

Notas del parche de septiembre de 2025 de Capcom Fighting Collection 2

Los títulos que han sido retocados en este parche son Capcom vs. SNK 2, Street Fighter Alpha 3 Upper y Project Justice y sus cambios son los siguientes:

Capcom vs. SNK 2 Mark of the Millennium 2001

  • Se corrigió un problema donde la voz de Edmond Honda no se reproducía en ciertas poses de victoria.

Street Fighter Alpha 3 Upper

  • Se corrigió un problema donde los ataques «Head Press» y «Somersault Skull Diver» de M. Bison no impactaban a Eagle, Maki, Yun o Ingrid.
  • Se corrigió un problema donde el ataque especial «Sardine Beach Special» de R. Mika no impactaba correctamente a Eagle, Maki, Yun o Ingrid.
  • Se corrigió un error en el modo Versus al luchar contra la CPU, donde el modo del oponente cambiaba a Normal en las rondas después de que el jugador ganara una ronda en el modo Classic o Saikyo.
  • Se actualizó cierto texto de victoria para Juni.
  • Se implementaron varias correcciones.

Project Justice

  • Se corrigió un problema donde ciertas líneas de voz de Kurow no se reproducían.
En nuestra reseña de Capcom Fighting Collection 2 dijimos que esta es una gran adición al catálogo de recopilaciones de juegos de pelea. Esta colección le brinda a los jugadores la oportunidad de redescubrir títulos menos conocidos —o algunos olvidados por su baja popularidad— junto con la posibilidad de disfrutar de clásicos del género. Nuestra opinión completa la pueden leer en el siguiente enlace.

