Capcom Fighting Collection 2 (PC) – Reseña

Capcom continúa con la labor de preservar sus juegos de pelea con el lanzamiento de Capcom Fighting Collection 2. Esta nueva entrega se suma a sus anteriores recopilaciones. Sin embargo, esta nueva colección de clásicos de Capcom se adentra en los rincones menos transitados del vasto catálogo de títulos arcade. Cabe resaltar que algunos de estos juegos no llegaron a algunos países de nuestra región de manera oficial. A diferencia de la primera Capcom Fighting Collection, que se centró en llenar los vacíos de sagas populares como Darkstalkers, o la Marvel vs. Capcom Fighting Collection (reseña), que reunió todos los cruces entre Capcom y el universo de Marvel Comics, en esta ocasión son varias las franquicias que resaltan entre la selección de gemas de finales de la década del 90.

Así que en nuestra reseña de Capcom Fighting Collection 2 conoceremos que tan agradable ha sido nuestro regreso a algunos de los juegos de la época dorada del género.

Capcom Fighting Collection 2 es variado y nos encanta

Mientras jugamos algo o estamos explorando el contenido adicional de la Capcom Fighting Collection 2 podemos esperar partida de varios juegos a la vez.

La columna vertebral de Capcom Fighting Collection 2 reside en lo variada que es su selección de juego. Los nostálgicos y los recién llegados podrán disfrutar de la frenética acción del arena fighter Power Stone y su secuela, Power Stone 2. Para los más puristas de los juegos de pelea, la Capcom Fighting Collection 2 cuenta con el regreso de los crossovers entre Capcom vs. SNK. Estos son dos de los juegos de la biblioteca de Capcom que han sido largamente solicitados por la comunidad. Completan el repertorio títulos 2.5D menos convencionales que, gracias a esta recopilación, gozan de una segunda oportunidad para brillar. Hablamos de Plasma Sword y Project Justice, el peculiar Capcom Fighting Evolution, y la última versión de Street Fighter Alpha 3 conocida como Upper.

Cabe resaltar que muchos de los juegos incluidos en la Capcom Fighting Collection 2 no han visto la luz en consolas domésticas desde el año 2000. Así que quedando relegados a plataformas discontinuadas durante casi un cuarto de siglo. Afortunadamente, Capcom no solo los ha recopilado y ya, sino que también les han aplicado una serie de mejoras de calidad de vida. Por ejemplo, se ha incluido un modo de entrenamiento completo y consistente en todos los títulos, permitiendo a los jugadores familiarizarse con las mecánicas, refinar sus habilidades y los más experimentados podrán ver datos avanzados como las hitboxes de los personajes.

Mejoras de calidad de vida que potencian la preservación de los juegos

En cuanto a las mejoras de calidad de vida, Capcom Fighting Collection 2 incorpora funciones ya habituales en este tipo de lanzamientos, como la posibilidad de asignar movimientos especiales a un solo botón, desbloquear personajes secretos desde el inicio y utilizar una función de guardado rápido para interrumpir y retomar las partidas en el modo arcade. Sin embargo, las verdaderas estrellas en este aspecto son el mencionado modo de entrenamiento y la implementación del netcode rollback para el juego en línea. Las pruebas realizadas durante el tiempo que usamos para escribir esta reseña de Capcom Fighting Collection 2 nos demostraron la efectividad del netcode. Nuestras partidas fueron fluidas, incluso en enfrentamientos entre otras regiones. Esta característica es especialmente importante para los títulos que aún conservan comunidades competitivas activas, como Power Stone y Capcom vs. SNK 2.

La posibilidad de acceder directamente al modo de entrenamiento de cada juego desde la pantalla de selección y la opción de cambiar de título sin volver al menú principal son detalles que agilizan la práctica. Además, se incluyen todas las funcionalidades esperadas, como indicadores de hitbox, registros de botones y estadísticas de daño.

La presentación de Capcom Fighting Collection 2 también merece atención. Capcom ha incluido un “museo” virtual repleto de artes conceptuales, folletos promocionales y documentos de diseño para cada juego. Además de todo esto, los jugadores también encontrarán las clásicas opciones de estos lanzamientos. Entre estas destacamos la diversa selección de filtros de visualización. Estas opciones permiten alternar entre una recreación fiel de la apariencia arcade original, con sus característicos píxeles definidos, hasta configuraciones más suaves y modernas. Adicionalmente, los jugadores encontrarán varios marcos para adornar la pantalla con ilustraciones originales.

No todo es perfecto…

Sin embargo, Capcom Fighting Collection 2 no está exento de ciertos matices. Ya que, una vez más, aquellos familiarizados con los lanzamientos originales en consola volverán a decepcionarse con la estricta fidelidad de Capcom por preservar sus lanzamientos de arcade. Porque, versiones para consola como Project Justice —la cual fue lanzada para Naomi y Dreamcast— cuentan con memorables modos para un solo jugador que han quedado en el olvido. Además, el modo clasificatorio impone restricciones en las versiones de algunos juegos. Esto, en especial, afecta a la comunidad de Capcom vs. SNK 2. Porque, en el modo clasificatorio solo se puede jugar la versión Capcom vs. SNK 2 EO. Esta es conocida por tener cambios masivos de balance y la eliminación del roll cancel, lo cual es una mecánica fundamental en el “meta” competitivo de la comunidad del juego. De manera similar, aunque la colección permite activar el «crouch canceling» en Street Fighter Alpha 3 Upper en otros modos, esta opción está deshabilitada en las partidas clasificatorias en línea.

Capcom Fighting Collection 2 8.5 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Capcom Fighting Collection 2 para Steam provista por Capcom Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.