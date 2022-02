El anuncio oficial de Street Fighter 6 no fue lo único presentado en el tercer día de la final de Capcom Pro Tour 2021. Para regocijo de los fanáticos de Darkstalkers y los juegos de pelea de la compañía de Osaka, Capcom Fighting Collection permitirá que una nueva generación de jugadores y amantes del género experimenten una decena de clásicos.

A continuación, encontrarán todo lo que se sabe sobre esta jugosa compilación.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Capcom Fighting Collection?

La fecha de lanzamiento de Capcom Fighting Collection será el 24 de junio de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

Capcom Fighting Collection llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿Ya puede reservarse?

Por el momento, el juego todavía no puede reservarse.

¿Qué juegos contendrá a Capcom Fighting Collection?

Capcom Fighting Collection contendrá la totalidad de la franquicia Darkstalkers.

Los que compren Capcom Fighting Collection tendrán acceso a los siguientes juegos:

Darkstalkers: The Night Warriors (1994)

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge (1995)

Cyberbots: Fullmetal Madness (1995)

Red Earth (1996)

Super Puzzle Fighter II Turbo (1996)

Vampire Savior: The Lord of Vampire (1997)

Super Gem Fighter Mini Mix (1997)

Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge (1997)

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire (1997)

Hyper Street Fighter II (2004)

Cabe señalar que esta es la primera vez que Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge y Vampire Savior 2: The Lord of Vampire —versiones mejoradas de Vampire Savior: The Lord of Vampire— llegarán a Occidente. Adicionalmente, será la primera vez que Red Earth llegará a consolas de sobremesa. Por casi 30 años, permaneció como una exclusiva para arcades.

¿Qué otras novedades contendrá Capcom Fighting Collection?

Capcom Fighting Collection tendrá varias novedades en la forma de extras.

Más allá de disfrutar de 10 clásicos del género de peleas remasterizados para consolas modernas, los poseedores de Capcom Fighting Collection podrán jugarlos en línea. Gracias a la implementación de ‘rollback netcode’, dichas partidas serán estables. No menos importante, la antología introducirá mejoras a la calidad de vida —tales como balances de jugabilidad, un modo entrenamiento y personalización de botones— y varios contenidos extra. Estos incluyen una galería de arte oficial y conceptual de todos los títulos y un reproductor de música.

¿Cuáles son los requisitos para jugar en PC?

Los requisitos para jugar Capcom Fighting Collection en PC aún no han sido revelados.

Fuente: Capcom Pro Tour 2021