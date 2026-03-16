Capcom presenta la colaboración de Street Fighter 6 x Mega Man Star Force x Battle Network

Capcom anunció una colaboración entre Street Fighter 6 y las series Mega Man Star Force / Battle Network. El evento dará comienzo el 17 de marzo del 2026. Los jugadores que inicien sesión en Street Fighter 6 durante el evento recibirán objetos cosméticos especiales de la colaboración. Algunos de estos objetos incluyen cascos y la bata de laboratorio de Mr. Famous. También habrá un evento especial de votación de Street Fighter y el Battle Hub se renovará con temática de Mega Man.
Junto al lanzamiento de Alex en Street Fighter 6, Capcom implementará un parche o actualización que agregará cambios y ajustes de balance a todos los personajes del juego.
Mega Man Star Force: Legacy Collection —al igual que Mega Man Battle Network: Legacy Collection— incluirá juego en línea, donde los jugadores podrán enfrentarse en partidas casuales, igualadas y también intercambiar cartas con otros jugadores. Estos son todos los juegos originales de Nintendo DS que hacen parte de la nueva colección.
- Mega Man Star Force Leo
- Mega Man Star Force Dragon
- Mega Man Star Force Pegasus
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja
- Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian
- Mega Man Star Force 3 Black Ace
- Mega Man Star Force 3 Red Joker
Street Fighter 6 está disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2. Mega Man Star Force: Legacy Collection se lanzará el 27 de marzo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC (Steam).