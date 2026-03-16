Capcom presenta la colaboración de Street Fighter 6 x Mega Man Star Force x Battle Network

Capcom anunció una colaboración entre Street Fighter 6 y las series Mega Man Star Force / Battle Network. El evento dará comienzo el 17 de marzo del 2026. Los jugadores que inicien sesión en Street Fighter 6 durante el evento recibirán objetos cosméticos especiales de la colaboración. Algunos de estos objetos incluyen cascos y la bata de laboratorio de Mr. Famous. También habrá un evento especial de votación de Street Fighter y el Battle Hub se renovará con temática de Mega Man.

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Announcing a special collaboration with the Mega Man Star Force & Battle Network series starting Mar 17.



We're giving all players who log in during the collab some items!



During this event, the Battle Hub will also get a new makeover, and we're running a special Street Voter… pic.twitter.com/pLkN3R4JXg — Street Fighter (@StreetFighter) March 16, 2026

Junto al lanzamiento de Alex en Street Fighter 6, Capcom implementará un parche o actualización que agregará cambios y ajustes de balance a todos los personajes del juego.

Mega Man Star Force: Legacy Collection —al igual que Mega Man Battle Network: Legacy Collection— incluirá juego en línea, donde los jugadores podrán enfrentarse en partidas casuales, igualadas y también intercambiar cartas con otros jugadores. Estos son todos los juegos originales de Nintendo DS que hacen parte de la nueva colección.

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Street Fighter 6 está disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2. Mega Man Star Force: Legacy Collection se lanzará el 27 de marzo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC (Steam).