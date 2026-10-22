Capcom se disculpa por una brecha de seguridad que afectó las cuentas de 11 millones de usuarios en todo el mundo

La compañía japonesa de videojuegos Capcom ofreció disculpas públicas tras confirmar que un tercero tuvo acceso no autorizado a su servicio de cuentas de membresía en línea, conocida como Capcom ID. El incidente fue detectado por primera vez el pasado 19 de octubre de 2026. En esta fecha, la que la desarrolladora japonesa bloqueó el acceso e implementó medidas de emergencia. Tras investigaciones internas y reportar el caso a autoridades como la Policía Prefectural de Osaka y la Comisión de Protección de Información Personal de Japón, se determinó el alcance global de la filtración. A pesar del ataque, la compañía aclaró que las operaciones de los juegos y los servicios del sistema no se han visto interrumpidos.

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¿Qué sabemos sobre el hackeo y la seguridad comprometida en las 11 millones de cuentas de Capcom ID?

La brecha de seguridad comprometió un total de 11.774.247 registros a nivel mundial. La información filtrada para la gran mayoría de los usuarios incluye las direcciones de correo electrónico, fechas de creación de la cuenta, fecha y hora del último inicio de sesión, número de ingresos y la dirección IP del cliente utilizada en ese último acceso. En un grupo reducido de 43 cuentas, la filtración incluyó datos personales adicionales como fecha de nacimiento, género, país o región y apodo. Asimismo, la empresa identificó que en 196 cuentas se realizaron cambios de contraseña sin autorización. Capcom reaccionó restableciendo de inmediato las claves de los perfiles afectados y confirmó que las contraseñas originales configuradas por los usuarios no resultaron comprometidas.

Por otra parte, la empresa confirmó que ningún dato de tarjetas de crédito fue afectado durante la intrusión. A pesar de que los datos filtrados no representan un peligro financiero directo, Capcom advirtió a los usuarios sobre el riesgo de recibir correos fraudulentos o comunicaciones de terceros que intenten suplantar la identidad de la compañía, recomendando evitar abrir archivos adjuntos o hacer clic en enlaces sospechosos.

Capcom habilitó canales dedicados de atención al cliente en Japón, América, Europa, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía para atender las dudas de los usuarios. Además, notificará a los afectados y continuará trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura de seguridad para evitar futuros incidentes.

Fuente: Capcom