Capcom suspende la venta de Street Fighter V, por los problemas de seguridad en el lenguaje de programación (PHP)

Tras el mantenimiento de emergencia que afectó a Street Fighter V, Capcom confirmó la existencia de fallas de seguridad en la infraestructura del videojuego. Esta situación ha llevado a la compañía a suspender temporalmente sus ventas en tiendas digitales mientras implementan las correcciones necesarias.

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¿Qué sabemos sobre las fallas de seguridad y la suspensión de las ventas de Street Fighter V?

Este inconveniente inició con periodos imprevistos de mantenimiento en los servidores de Street Fighter V y Dragon Ball FighterZ. La medida causó desconcierto entre la comunidad de jugadores, considerando que SF V fue lanzado en febrero de 2016, recibió a su último personaje descargable en noviembre de 2021 y su secuela, Street Fighter 6, está disponible desde junio de 2023. Posteriormente, se conoció el descubrimiento mediante software de inteligencia artificial de una vulnerabilidad en el lenguaje de programación PHP. Este fallo de seguridad permite a terceros tomar el control de servidores que ejecuten dicho lenguaje sin requerir ningún tipo de autenticación. Capcom confirmó oficialmente que la versión de Street Fighter V utiliza PHP y que se realizarán mantenimientos adicionales para fortalecer la seguridad.

Debido a estas labores de mantenimiento, las funciones en línea de Street Fighter V estarán inactivas de manera esporádica, aunque los modos de un jugador sí permanecerán accesibles. Asimismo, la empresa anunció en sus redes sociales que las ventas de Street Fighter V en la PlayStation Store y Steam serán suspendidas paulatinamente. Capcom ofreció disculpas por los inconvenientes y señaló que las compras se reestablecerán una vez que se complete la corrección de seguridad. Por el momento, Capcom asume la responsabilidad de proteger la seguridad de los usuarios mediante la suspensión temporal del producto, dejando en duda si Street Fighter V regresará a los catálogos digitales o si quedará inaccesible para nuevos compradores de forma permanente.

Fuente: @StreetFighter