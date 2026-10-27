Videojuegos

Capcom suspende la venta de Street Fighter V, por los problemas de seguridad en el lenguaje de programación (PHP)

La reciente vulnerabilidad en el lenguaje de programación PHP que ha sido encontrada ha afectado directamente a dos juegos de pelea.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Tras el mantenimiento de emergencia que afectó a Street Fighter V, Capcom confirmó la existencia de fallas de seguridad en la infraestructura del videojuego. Esta situación ha llevado a la compañía a suspender temporalmente sus ventas en tiendas digitales mientras implementan las correcciones necesarias.

¿Qué sabemos sobre las fallas de seguridad y la suspensión de las ventas de Street Fighter V?

Este inconveniente inició con periodos imprevistos de mantenimiento en los servidores de Street Fighter V y Dragon Ball FighterZ. La medida causó desconcierto entre la comunidad de jugadores, considerando que SF V fue lanzado en febrero de 2016, recibió a su último personaje descargable en noviembre de 2021 y su secuela, Street Fighter 6, está disponible desde junio de 2023. Posteriormente, se conoció el descubrimiento mediante software de inteligencia artificial de una vulnerabilidad en el lenguaje de programación PHP. Este fallo de seguridad permite a terceros tomar el control de servidores que ejecuten dicho lenguaje sin requerir ningún tipo de autenticación. Capcom confirmó oficialmente que la versión de Street Fighter V utiliza PHP y que se realizarán mantenimientos adicionales para fortalecer la seguridad.

- Publicidad -

Debido a estas labores de mantenimiento, las funciones en línea de Street Fighter V estarán inactivas de manera esporádica, aunque los modos de un jugador sí permanecerán accesibles. Asimismo, la empresa anunció en sus redes sociales que las ventas de Street Fighter V en la PlayStation Store y Steam serán suspendidas paulatinamente. Capcom ofreció disculpas por los inconvenientes y señaló que las compras se reestablecerán una vez que se complete la corrección de seguridad. Por el momento, Capcom asume la responsabilidad de proteger la seguridad de los usuarios mediante la suspensión temporal del producto, dejando en duda si Street Fighter V regresará a los catálogos digitales o si quedará inaccesible para nuevos compradores de forma permanente.

🔥

Últimas noticias de Metro City

EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y todo lo que necesitan saber sobre el primer EVO de Latinoamérica
EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y…
Street Fighter 6: todos los códigos de colores para personajes inspirados en la película
Street Fighter 6: todos los códigos de colores…
Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Arjun (octubre)
Street Fighter 6: todas las notas…
EVO Francia 2026: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury, 2XKO y más
EVO Francia 2026: todos los resultados…
Street Fighter 6: esta es la guía de movimientos de pelea de Arjun
Street Fighter 6: esta es la…

Fuente: @StreetFighter

Más de:
Street Fighter V Street Fighter V
EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y todo lo que necesitan saber sobre el primer EVO de Latinoamérica
Virtue and a Sledgehammer – Reseña (PC)
Primera mirada a las skins de One Piece, nuevo mapa y más de la minitemporada anime de Fortnite: Cazatesoros
Filtran tráiler del juego cancelado Transformers: Reactivate y lucía tristemente genial
Pokémon Unite dejará de funcionar – Fecha, hora y detalles del fin del servicio
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y todo lo que necesitan saber sobre el primer EVO de Latinoamérica
No hay comentarios

Lo último

Tetsuya Chiba, autor de Ashita no Joe, ha fallecido a los 87. Este es su legado y palabras de despedida de otros mangaka
Anime y Manga
Café de Colombia, Vice City Bean, es parte de los productos publicitarios de GTA 6
Cultura POP
Shenmue 3 Enhanced, mejorado y aplazado hasta 2027
Videojuegos
El juego cancelado de Paranormal Activity se convirtió en un juego gratis sin relación con la franquicia
Videojuegos