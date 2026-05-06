Capcom tiene planes para Resident Evil con Leon incluso cuando el personaje llegue a sus 70 años

Resident Evil Requiem logró con éxito continuar la saga de tres décadas de la serie, presentar un personaje completamente nuevo como Grace y traer de vuelta a uno antiguo como Leon para un cierre largamente esperado, una celebración de la franquicia en su conjunto. En una entrevista con su director Koshi Nakanishi y el productor, Masato Kumazawa, ambos expresaron sus opiniones libremente tras el lanzamiento del juego.

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«Nos alegró mucho ver la reacción de los jugadores de todo el mundo tras el lanzamiento. Sobre todo porque mantuvimos el hermetismo [antes del lanzamiento] para que no hubiera sorpresas, especialmente sobre lo que ocurre tras el regreso a Raccoon City. Así que, al ver las retransmisiones, los vídeos y las reacciones ‘online’ de la gente… no solo nos complació que lo estuvieran disfrutando, sino que también nos alivió comprobar que nuestra estrategia había sido la correcta al intentar guardar esa sorpresa para ellos», afirma Kumazawa.

El enfoque de Resident Evil hacia el terror ha evolucionado significativamente en los 30 años transcurridos desde su debut, y si bien Nakanishi reconoce que el giro de los Resident Evil modernos hacia una forma más pura de terror es intencional, también señala que existe un límite. «No queremos que sea tan aterrador e insoportable que una gran parte de los fans no quiera jugar o apenas pueda continuar. Así que siempre hay un punto óptimo que intentar alcanzar, donde se trata de un tipo de miedo adictivo, donde te asustas, pero quieres seguir jugando, seguir teniendo esa experiencia emocionante».

En un juego donde la acción incluye subir en moto por la fachada de un rascacielos, ¿existe un límite para el personaje de Leon favorito de todos y todas? «Hay que decidir qué escena representa el máximo nivel de locura de Leon, mantenerla como el punto culminante y no ir más allá, porque es necesario equilibrarla con otras escenas más serias. Así, mientras Leon sube en moto por la fachada de un rascacielos y protagoniza una persecución automovilística alocada, también tiene escenas más reflexivas: cuando llega a la destruida comisaría de Raccoon City y recuerda su primer día de trabajo; las escenas sobre su infección… Queremos incluir la locura divertida, pero también que tenga un final y que los jugadores tengan la oportunidad de involucrarse un poco más en el aspecto narrativo serio del juego», explica Nakanishi.

¿Existe presión sobre el equipo de Resident Evil en Capcom para introducir una nueva generación de personajes en la saga? Leon, por ejemplo, ya roza los 50 años y para los estándares japoneses es «viejo». «No es una regla inquebrantable que, cada vez que creamos un nuevo juego y decidimos lanzarlo, tengamos que hacer que todos los personajes envejezcan exactamente para que coincidan con la edad del juego», señala Nakanishi, mencionando la saga paralela Revelations como excepción. En términos más generales, afirma que el equipo no «siente la necesidad de reemplazar [a sus rostros más reconocibles] con personajes más jóvenes… no lo vemos en esos términos».

«Quiero decir, creo que Leon es muy atractivo en su forma actual», añade Nakanishi. «Y quién sabe, podríamos traerlo de vuelta cuando tenga 70 años, y estoy seguro de que seguirá siendo un gran personaje».